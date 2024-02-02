أبرز اتجاهات فساتين السهرة لربيع وصيف 2024.. لإطلالة أنيقة ومميزة

MENAFN - Youm7) تحرص المرأة على الظهور بأفضل إطلالة في المناسبات المختلفة، وخاصة المسائية، لذلك تبحث عن فساتين سهرة تناسبها وفى نفس الوقت تكون على أبرز خطوط الموضة، وقد ظهرت العديد من فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024 ، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".





أبرز اتجاهات فساتين السهرة لربيع وصيف 2024فساتين سهرة متنوعة

شهدت فعاليات أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، تصميمات مختلفة من فساتين السهرة والتي تتسم بالتنوع والأناقة مثل فساتين طويلة مصممة أيضاً بأكمام طويلة وفساتين ماكسي طويلة، ومن أبرز التصميمات، هي:





فستان بدون أكمام

ظهر على أحد المدرجات فستان سهرة بدون أكمام مزين بالزهور وبحزام حول الخصر على هيئة "فيونكة"، مما يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة وراقية.

فستان مزين بالزهور





فستان بفتحة صدر

وظهر أيضاً فستان مصمم بأكمام طويلة، وفتحة عند الصدر ومزين بزخرفة على الأكمام وكذلك على خطين متوازيين بالفستان.

فستان بأكمام طويلة وفتحة صدر





فستان بأكمام ذهبية

ويوجد فستان طويل مصمم بأكمام طويلة ذهبية تصل إلى الأرض، ومصمم بفتحة عند الصدر.

فستان بأكمام ذهبية





فستان مخملى

وظهر أيضاً خلال فعاليات أسبوع الموضة بباريس، فستان مخملى مزين بالريش عند الصدر والأكمام.

فستان مخملى















