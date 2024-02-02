أبرز اتجاهات فساتين السهرة لربيع وصيف 2024.. لإطلالة أنيقة ومميزة

(MENAFN
- Youm7) تحرص المرأة على الظهور بأفضل إطلالة في المناسبات المختلفة، وخاصة المسائية، لذلك تبحث عن فساتين سهرة تناسبها وفى نفس الوقت تكون على أبرز خطوط الموضة، وقد ظهرت العديد من فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024 ، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".
أبرز اتجاهات فساتين السهرة لربيع وصيف 2024
فساتين سهرة متنوعة
شهدت فعاليات أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، تصميمات مختلفة من فساتين السهرة والتي تتسم بالتنوع والأناقة مثل فساتين طويلة مصممة أيضاً بأكمام طويلة وفساتين ماكسي طويلة، ومن أبرز التصميمات، هي:
فستان بدون أكمام
ظهر على أحد المدرجات فستان سهرة بدون أكمام مزين بالزهور وبحزام حول الخصر على هيئة "فيونكة"، مما يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة وراقية.
فستان مزين بالزهور
فستان بفتحة صدر
وظهر أيضاً فستان مصمم بأكمام طويلة، وفتحة عند الصدر ومزين بزخرفة على الأكمام وكذلك على خطين متوازيين بالفستان.
فستان بأكمام طويلة وفتحة صدر
فستان بأكمام ذهبية
ويوجد فستان طويل مصمم بأكمام طويلة ذهبية تصل إلى الأرض، ومصمم بفتحة عند الصدر.
فستان بأكمام ذهبية
فستان مخملى
وظهر أيضاً خلال فعاليات أسبوع الموضة بباريس، فستان مخملى مزين بالريش عند الصدر والأكمام.
فستان مخملى
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