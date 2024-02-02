8 مبادئ مهمة في بناء شخصية طفلك.. أهمها الاستقلالية

(MENAFN
- Youm7) يتطلب بناء شخصية الطف
تنمية العديد من الجوانب الاجتماعية والمهارات الحياتية المختلفة وأيضا ترسيخ الجانب العقائدي من نعومه اظافره، ولكى يتم بناء شخصية الطفل من الضروري أن يكون للآباء دور فعال في تدعيم الشخصية من خلال مواقف الحياة اليومية، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز المبادئ التي تساعد في بناء شخصية طفلك وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري إرشاد أسرى وتعديل السلوك.
طفل
أهم المبادئ في تكوين شخصية طفلك: تحري الصدق:
علي الآباء غرس صفة الصدق في الطفل لأنه سوف يساهم في تكوين الشخصية وعليه يمكن بناء أي جوانب أخرى.
الاستقلالية:
الاستقلالية والاعتماد على النفس يساعدان الطفل في مواجهة العديد من المواقف الصعبة والتعود على الاعتماد على نفسه يكسبه شخصية مستقلة
حرية الرأي :
حرية الرأي والتعبير والتمكين من إبداء آرائه ورغباته وتعليمه وحق المطالبة بحقوقه دون خوف أو احراج، في جوانب الحياة المختلفة
المثابرة:
من المهم تعليم الطفل المثابرة على تحقيق الأهداف في الحياة وتحلى صفات الصبر وعدم استعجال النتائج لتحقيق الذات.
التخطيط الجيد:
من الضروري تدعيم الطفل ومساعدته في التدريب على حل المشكلات والتخطيط لأى أعمال بشكل جيد، وذلك يصقل خبراته مع التدريج فيكون لدية مرونة عندي التعرض لأى مشكلة مستقبلا.
المساعدة والمشاركة:
المبادرة ومساعدة المحيطين والتشجيع على الاندماج مع المجتمع المحيط ومد يد العون للمحتاجين ذلك يعزز من بناء شخصيته بشكل إيجابي
التعاطف مع الآخرين:
التعاطف مع الأخرين والشعور بهم أمر ضروري في بناء شخصية الطفل يكسبه مهارات التواصل البناء ويأخذ عنه انطباع بأنه عطوف وودود
الوصول إلى الهدف وتحقيق النجاح:
من الضروري أن يكون النجاح عادة في حياة الطفل ولكى يحقق نجاحا يجب أن يستفيد من خبرات الفشل السابقة والمداومة على تصحيح الأخطاء والبحث عن عوامل النجاح يجعله شخصيه ناجحة في إدارة أمور الحياة.
تعليم الطفل
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