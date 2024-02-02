8 مبادئ مهمة في بناء شخصية طفلك.. أهمها الاستقلالية

MENAFN - Youm7) يتطلب بناء شخصية الطفتنمية العديد من الجوانب الاجتماعية والمهارات الحياتية المختلفة وأيضا ترسيخ الجانب العقائدي من نعومه اظافره، ولكى يتم بناء شخصية الطفل من الضروري أن يكون للآباء دور فعال في تدعيم الشخصية من خلال مواقف الحياة اليومية، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز المبادئ التي تساعد في بناء شخصية طفلك وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري إرشاد أسرى وتعديل السلوك.





طفل





أهم المبادئ في تكوين شخصية طفلك: تحري الصدق:

علي الآباء غرس صفة الصدق في الطفل لأنه سوف يساهم في تكوين الشخصية وعليه يمكن بناء أي جوانب أخرى.

الاستقلالية:

الاستقلالية والاعتماد على النفس يساعدان الطفل في مواجهة العديد من المواقف الصعبة والتعود على الاعتماد على نفسه يكسبه شخصية مستقلة

حرية الرأي :

حرية الرأي والتعبير والتمكين من إبداء آرائه ورغباته وتعليمه وحق المطالبة بحقوقه دون خوف أو احراج، في جوانب الحياة المختلفة

المثابرة:

من المهم تعليم الطفل المثابرة على تحقيق الأهداف في الحياة وتحلى صفات الصبر وعدم استعجال النتائج لتحقيق الذات.

التخطيط الجيد:

من الضروري تدعيم الطفل ومساعدته في التدريب على حل المشكلات والتخطيط لأى أعمال بشكل جيد، وذلك يصقل خبراته مع التدريج فيكون لدية مرونة عندي التعرض لأى مشكلة مستقبلا.

المساعدة والمشاركة:

المبادرة ومساعدة المحيطين والتشجيع على الاندماج مع المجتمع المحيط ومد يد العون للمحتاجين ذلك يعزز من بناء شخصيته بشكل إيجابي

التعاطف مع الآخرين:

التعاطف مع الأخرين والشعور بهم أمر ضروري في بناء شخصية الطفل يكسبه مهارات التواصل البناء ويأخذ عنه انطباع بأنه عطوف وودود

الوصول إلى الهدف وتحقيق النجاح:

من الضروري أن يكون النجاح عادة في حياة الطفل ولكى يحقق نجاحا يجب أن يستفيد من خبرات الفشل السابقة والمداومة على تصحيح الأخطاء والبحث عن عوامل النجاح يجعله شخصيه ناجحة في إدارة أمور الحياة.

تعليم الطفل



