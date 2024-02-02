8 حيل تعزز مستوى راحتك أثناء ساعات العمل وتزيد من إنتاجيتك

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- Youm7) طبيعة العمل الآن في الحياة الحديثة تجعلنا ملتصقين بالشاشات لمدة 8 ساعات على الأقل، والذي قد يضر بصحتنا، لذلك يجب أن تشعر بالراحة أثناء عملك حتى لا تضر بصحتك، ونقدم لك طرق تساعدك على الشعور بالراحة أثناء العمل وفقاً لموقع "Brightside".
رفع ساقيك لمنع تورم القدمين
يحدث تورم القدمين أثناء العمل بسبب بقائها متدلية للأسفل لفترة طويلة مما يحصر السائل الزائد في أنسجة الجسم ويحدث التورم، لذلك يجب عليك أن ترفع ساقيك ولا تضغط عليها، فبذلك ستسحب الجاذبية الماء في الاتجاه المعاكس.
استخدام مسند المعصم
إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح في عملك ستشعر بألم في الرسغين لذلك استخدم مسند المعصم، حيث يعمل المسند على إبقاء معصميك مستقيمين أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح، مما يقلل من ألم ذراعيك.
استخدام فترات الراحة الخاصة بك بحكمة
قم بفعل شيء يفيد صحتك أثناء فترة الراحة، قم بعمل شيء يبعد أفكارك عن العمل، يمكنك ممارسة المشي أو تقوم بالتأمل حيث تساعدك تلك الأنشطة على الانتعاش والاسترخاء.
إنجاز المهمة الشاقة أولاً في العمل
ابدأ أولاً بإنجاز االشيء الذي تتجنب عمله، لأن شعورك بإنجاز مهمة شاقة سيجعلك تشعر أن بقية اليوم أقل إرهاقاً، وسيكون لديك المزيد من الطاقة لإنهاء المهام الأخرى.
التمرين بانتظام لتجنب عواقب الجلوس لفترة طويلة
حاول أن تتحرك أكثر وأدرج تمارين الساق في روتين التمرين، التمارين التي تركز على الجزء السفلي من الجسم ستقوي عضلات الساق والأرداف وتساعدك على الحفاظ على الوضعية الصحيحة للجلوس.
اختيار كرسي يدعم منحنيات عمودك الفقري
الجلوس على المكتب يسبب آلام بظهرك، لذلك يجب عليك أن تختار كرسي يدعم الوضع الطبيعي، إذا لم يكن لديك كرسي مناسب يمكنك مساعدة نفسك باستخدام لفات أسفل الظهر، سواء قمت بشراء واحدة أو
صنعتها
بنفسك، فسوف تساعدك على تخفيف الضغط في أسفل ظهرك والحفاظ على وضعية جيدة.
استخدام وسادة الدونات لتجنب آلام الأرداف
الجلوس لفترة طويلة يسبب آلام في الأرداف، لذلك استخدم وسادة الدونات المجوفة من المنتصف، فهي تشبه كعكة الدونات وتعمل على تخفيف الضغط على عظمة الذنب مع تحسين وضعك بشكل طبيعي.
الاحتفاظ بالنباتات على مكتبك
إن وضع النباتات على مكتبك يجعل الديكور الداخلي يبدو أكثر متعة ليس ذلك فقط، فقد تشير الدراسات إلى أن المساحات الخضراء في المكتب يمكن أن تزيد الإنتاجية بنسبة 20-45٪.
فتاة عاملة
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