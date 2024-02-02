8 حيل تعزز مستوى راحتك أثناء ساعات العمل وتزيد من إنتاجيتك

MENAFN - Youm7) طبيعة العمل الآن في الحياة الحديثة تجعلنا ملتصقين بالشاشات لمدة 8 ساعات على الأقل، والذي قد يضر بصحتنا، لذلك يجب أن تشعر بالراحة أثناء عملك حتى لا تضر بصحتك، ونقدم لك طرق تساعدك على الشعور بالراحة أثناء العمل وفقاً لموقع "Brightside".





رفع ساقيك لمنع تورم القدمين

يحدث تورم القدمين أثناء العمل بسبب بقائها متدلية للأسفل لفترة طويلة مما يحصر السائل الزائد في أنسجة الجسم ويحدث التورم، لذلك يجب عليك أن ترفع ساقيك ولا تضغط عليها، فبذلك ستسحب الجاذبية الماء في الاتجاه المعاكس.

استخدام مسند المعصم

إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح في عملك ستشعر بألم في الرسغين لذلك استخدم مسند المعصم، حيث يعمل المسند على إبقاء معصميك مستقيمين أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح، مما يقلل من ألم ذراعيك.





استخدام فترات الراحة الخاصة بك بحكمة

قم بفعل شيء يفيد صحتك أثناء فترة الراحة، قم بعمل شيء يبعد أفكارك عن العمل، يمكنك ممارسة المشي أو تقوم بالتأمل حيث تساعدك تلك الأنشطة على الانتعاش والاسترخاء.

إنجاز المهمة الشاقة أولاً في العمل

ابدأ أولاً بإنجاز االشيء الذي تتجنب عمله، لأن شعورك بإنجاز مهمة شاقة سيجعلك تشعر أن بقية اليوم أقل إرهاقاً، وسيكون لديك المزيد من الطاقة لإنهاء المهام الأخرى.

التمرين بانتظام لتجنب عواقب الجلوس لفترة طويلة

حاول أن تتحرك أكثر وأدرج تمارين الساق في روتين التمرين، التمارين التي تركز على الجزء السفلي من الجسم ستقوي عضلات الساق والأرداف وتساعدك على الحفاظ على الوضعية الصحيحة للجلوس.

اختيار كرسي يدعم منحنيات عمودك الفقري

الجلوس على المكتب يسبب آلام بظهرك، لذلك يجب عليك أن تختار كرسي يدعم الوضع الطبيعي، إذا لم يكن لديك كرسي مناسب يمكنك مساعدة نفسك باستخدام لفات أسفل الظهر، سواء قمت بشراء واحدة أو

صنعتها

بنفسك، فسوف تساعدك على تخفيف الضغط في أسفل ظهرك والحفاظ على وضعية جيدة.

استخدام وسادة الدونات لتجنب آلام الأرداف

الجلوس لفترة طويلة يسبب آلام في الأرداف، لذلك استخدم وسادة الدونات المجوفة من المنتصف، فهي تشبه كعكة الدونات وتعمل على تخفيف الضغط على عظمة الذنب مع تحسين وضعك بشكل طبيعي.

الاحتفاظ بالنباتات على مكتبك

إن وضع النباتات على مكتبك يجعل الديكور الداخلي يبدو أكثر متعة ليس ذلك فقط، فقد تشير الدراسات إلى أن المساحات الخضراء في المكتب يمكن أن تزيد الإنتاجية بنسبة 20-45٪.

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