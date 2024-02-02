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4 أبراج مهووسة بالسيارات.. تتابع أخبارها وتسعى دائمًا لاقتناء أحدثها

2/2/2024 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) يحب غالبية الناس اقتناء سيارة من أجل فوائدها العملية وما توفره من رفاهية وراحة، ولكن بعض الناس تعشق السيارات وتكون مهووسة بها بشكل غير عادي. يقضون ساعات طويلة في متابعة آخر أخبار السيارات ومراجعاتها والمقارنات بين الماركات المختلفة. يتابعون بشدة سوق السيارات والتطورات فيه، مثل الإصدارات الجديدة والتقنيات المبتكرة والاتجاهات الأخيرة. ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي فإن هذه الشخصيات تميل لأن تكون من مواليد
أبراج

بعينها.


فتاة تعشق السيارات أبراج مهووسة بالسيارات وماركتها: برج الأسد:

برج الأسد من الأبراج العاشقة للسيارات والتي تفضل شراء اللون الأسود، أيضًا يهتم بنوع الماركات وتفاصيل السيارة، يحب الظهور بشكل مميز وجيد، لأنه شخص بطبعه يحب التميز، لذا تجده يختار أغلى أنواع السيارات والأكثر فخامة.

برج الثور:


يتصف مولود برج الثور بعدد كبير من الصفات الإيجابية، عاشق لكل ما هو غالي وثمين، لديه هوس بشراء السيارات والاهتمام بالتفاصيل ومتابعتها بشكل دائم، يحب شراء الماركات ذات النوع الجيد والنادر، يفضل اللون الأحمر والأسود بقوة.

برج الميزان:


يتصف برج الميزان بحبه واهتمامه بالموضة وكل ماهو جديد ولكن لديه هوس وجنون بالسيارات والاهتمام بتبديل وتجديد السيارة كل
فترة، أيضًا يفضل اللون الأبيض في السيارات والماركات الحديثة يحب التجارب من أجل المعرفة الأكثر عن سوق السيارات .

برج السرطان:


برج السرطان من الأبراج التي تحب الظهور ويعتبر سيارته واجهة له، لذا تجده يخطط بشكل شبه دائم في اتخاذ خطوات لتغيير وتجديد سيارته، ويهتم كثيرا بالماركة الخاصة بالسيارة، وهو من الشخصيات التي تحب التفاخر دائمًا بنوع سيارته ويحب أن يتحدث طيلة الوقت عن مميزاتها وقدراتها.


رجل يعشق السيارة








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