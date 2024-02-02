4 أبراج مهووسة بالسيارات.. تتابع أخبارها وتسعى دائمًا لاقتناء أحدثها

(MENAFN
- Youm7) يحب غالبية الناس اقتناء سيارة من أجل فوائدها العملية وما توفره من رفاهية وراحة، ولكن بعض الناس تعشق السيارات وتكون مهووسة بها بشكل غير عادي. يقضون ساعات طويلة في متابعة آخر أخبار السيارات ومراجعاتها والمقارنات بين الماركات المختلفة. يتابعون بشدة سوق السيارات والتطورات فيه، مثل الإصدارات الجديدة والتقنيات المبتكرة والاتجاهات الأخيرة. ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي فإن هذه الشخصيات تميل لأن تكون من مواليد
أبراج
بعينها.
فتاة تعشق السيارات أبراج مهووسة بالسيارات وماركتها: برج الأسد:
برج الأسد من الأبراج العاشقة للسيارات والتي تفضل شراء اللون الأسود، أيضًا يهتم بنوع الماركات وتفاصيل السيارة، يحب الظهور بشكل مميز وجيد، لأنه شخص بطبعه يحب التميز، لذا تجده يختار أغلى أنواع السيارات والأكثر فخامة.
برج الثور:
يتصف مولود برج الثور بعدد كبير من الصفات الإيجابية، عاشق لكل ما هو غالي وثمين، لديه هوس بشراء السيارات والاهتمام بالتفاصيل ومتابعتها بشكل دائم، يحب شراء الماركات ذات النوع الجيد والنادر، يفضل اللون الأحمر والأسود بقوة.
برج الميزان:
يتصف برج الميزان بحبه واهتمامه بالموضة وكل ماهو جديد ولكن لديه هوس وجنون بالسيارات والاهتمام بتبديل وتجديد السيارة كل
فترة، أيضًا يفضل اللون الأبيض في السيارات والماركات الحديثة يحب التجارب من أجل المعرفة الأكثر عن سوق السيارات .
برج السرطان:
برج السرطان من الأبراج التي تحب الظهور ويعتبر سيارته واجهة له، لذا تجده يخطط بشكل شبه دائم في اتخاذ خطوات لتغيير وتجديد سيارته، ويهتم كثيرا بالماركة الخاصة بالسيارة، وهو من الشخصيات التي تحب التفاخر دائمًا بنوع سيارته ويحب أن يتحدث طيلة الوقت عن مميزاتها وقدراتها.
رجل يعشق السيارة
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