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نصائح ديكور لمطبخ محدود المساحة.. تخلصي من الفوضى

2/2/2024 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) ديكور المطبخ محدود المساحة يمثل تحديًا فريدًا يتطلب الإبداع والتخطيط الجيد، فالمطبخ مكان يمكن أن تحدث فيه فوضى بسهولة، خاصةً عندما يكون المساحة محدودة. لكن مع التفكير الذكي واستخدام الحلول المبتكرة، يمكن تحقيق تنظيم فعال وترتيب مطبخ صغير.

وإليك عدد من النصائح لتنظيم المطبخ محدود المساحة بشكل جيد وفقًا لما جاء في موقع Home Edit للديكور.


ديكورات للمطبخ
توفير المساحة وإنشاء منطقة جلوس بزاوية

حرصًا على توفير المساحة، يفضل أن تكون منطقة الجلوس على أي جانب، ويفضل أن يكون شيء بسيط مثل وضع كرسيين، للحفاظ على توفير مساحات التخزين والطهي، والحرص على اختيار اللون الأبيض أو أي لون فاتح للشعور بالاتساع في المكان.

التفاصيل الدقيقة:

بصرف النظر عن الاهتمام بالتفاصيل، يعد التفكير خارج الصندوق أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجات المساحة والرغبات الأسلوبية، لذا ألقِ نظرة فاحصة على أركان وزوايا مطبخك وتخيلي نوع الديكور المناسب حتى أصغر المساحات بها مساحة
عندما لا تكون منطقة التحضير قيد الاستخدام، فقد تكون المكان المثالي للوحة التقطيع أو الوعاء المزخرف.

موازنة نمط حياتك واحتياجات مطبخك

يمكن أن تصبح المطابخ مزدحمة بسهولة، خاصة بالنسبة لأي شخص لديه ميل للاحتفاظ بالأشياء التي يشعر أنه يجب عليه الاحتفاظ بها، على الرغم من عدم إعجابه بها، لكن الأفضل أن تقومي بتجميع كل ما لا تستخدميه وتتخلصي منه بالطريقة المناسبة والتركيز على أن يكون المطبخ أنيقا وجذابا وخاليا من الفوضى.


أشكال لديكور المطبخ









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