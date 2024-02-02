وزارة التجارة: لا توجد رسوم إغراق على البرسيم والمواد العلافية

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أنه ليست هناك

رسوم إغراق

مفروضة على صنف البرسيم والمواد العلافية، والتى تندرج تحت البند الجمركى (1214)، جاء ذلك ردًا على طلب مصلحة الجمارك بشأن فرض رسوم جمركية على هذا الصنف.





وتفرض وزارة التجارة والصناعة، رسوم إغراق على منتجات (حديد التسليح

لأغراض البناء، والبطاطين، وأقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى منشأ الصين وتركيا، وأرثو فثالات ثنائى أوكتيل، وفرش العزل من الأتربة، وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد، وإطارات خارجية هوائية من مطاط الأنواع المستعملة للحافلات أتوبيسات وشاحنات، وخلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وعيدان مدرفله ومجدولة لتقوية الخرسانة، والسجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، والبولى كلوريد الفينيل (PVC)، وقطاعات اليو بى فى سى (UPVC)، والجبن والإيدام والجودا).





يقصد بـ"الإغراق التجارى" هو قيام دولة بتصدير منتج لدولة أخرى، بأسعار أقل من السعر المحدد لبيع المنتج داخل بلد المنشأ، مما يلحق الضرر بالمنتج المماثل فى الدولة التى يتم تصدير المنتج المخفض سعره إليها، ويتسبب الإغراق التجارى فى إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية، بسبب انخفاض سعر المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلى، وبالتالى يزيد الإقبال على المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.





وفى حالة وقوع ضرر على الصناعة الوطنية، يتوجه المصنعين بشكوى للجهات المختصة بدولهم، والتى تحقق بتحقيقات لإثبات وقوع إغراق تجارى من عدمه، وإذا تم إثبات وقوع الضرر على الصناعة المحلية، يحق للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق على المنتج المستورد، لحماية صناعتها الوطنية.





وتعرف رسوم مكافحة الإغراق، بأنه فرض رسوم جمركية على المنتج المستورد "المغرق"، تعادل الفرق بين سعر بيعه فى بلد المنشأ وسعره فى الدولة المصدر لها، بما يحد من استيراد المنتج ويمنح فرصة عادلة للمنتج المحلى المماثل للمنافسة.



