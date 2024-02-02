أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3950 جنيها

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 2-2-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب ليسجل سعر عيار 21 ما قيمته 3950 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 4514 جنيها، وتوقيع شركة (إيجيكو )، شراكة مع إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 وسط تقلبات في حركة الذهب بالسوق المصري وتوقف بعض محلات التجزئة عن البيع والشراء، وسجل آخر سعر لعيار 21 ما قيمته 3950 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 4514 جنيها، وعيار 18 سجل 3386 جنيها، وعيار 14 سجل 2633 جنيها، والجنيه الذهب 31600 جنيه.وتتجه أسعار الذهب في البورصة العالمية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.وزير قطاع الأعمال يتوسط مسؤولي شركة إيجيبكو وإحدى شركات التصنيع الزراعي





شركة حكومية توقع شراكة لإنشاء مشروع تصنيع زراعى 100 فدان بالصالحية شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)- التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- وإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.وتشمل المشروعات مزارع أبقار لإنتاج الألبان ومصانع لإنتاج الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى ومصنع عصائر وآخر للأعلاف بالإضافة إلى محطة لفرز الخضر والفاكهة بهدف التصدير للخارج.وزير الاتصالات في لقاء مع شركات مجريةالاتصالات: مشروع لإنشاء كابل بحرى مع ألبانيا ودعوة شركات مجرية للاستثمار بمصر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات مع مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، فى العاصمة المجرية بودابست، تضمنت مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الرقمى، والجوانب التنظيمية لتبنى التقنيات الناشئة، وتشجيع الشركات من كلا البلدين على التعاون فى مجال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات البحث والتطوير، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار الرقمى.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد الوطنى المجرى بحضور جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة وشركة4IGالمجرية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات؛ تم خلاله مناقشة مشروع الكابل البحرى الجديد بين مصر وألبانيا الذى سيتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4IG المجرية، حضر اللقاء سفير مصر لدى المجر.