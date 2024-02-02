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كل ما تريد معرفته عن صناديق الاستثمار فى الذهب بمصر

2/2/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) تتجه الحكومة، إلى تنشيط الاستثمار في صناديق الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة، بهدف وقف تذبذب الأسعار في سوق المعدن الأصفر، وتوفير آلية للمواطنين لتحقيق عائد مرتفع من خلال الصناديق دون المضاربة بشكل مبالغ في سوق الذهب ، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن صناديق الذهب.



س- بداية.. كم يبلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب؟
ج- سجل المصريون رقمًا قياسيًا في مشتريات الذهب خلال عام 2023 بإجمالي بلغ 57 طنًا بزيادة 10.7% عن العام السابق.



س- ما هي أسباب الإقبال على شراء الذهب، وما هي تداعياته؟

ج- زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر، لتحقيق عائد مرتفع، والتحوط من انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن سوق بيع الذهب شهد تذبذبًا واضحًا في الأسعار مما حفز الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء تعديلات على صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب.



س- ما هي التعديلات التي طرأت على صناديق الاستثمار في الذهب؟
ج- انتهت هيئة الرقابة المالية، من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.



ووضعت التعديلات الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.



س- ما هي نتائج تعديل إنشاء صندوق الاستثمار في الذهب؟
ج- سجلت هيئة الرقابة المالية، في مايو من العام الماضي، أول صندوق للاستثمار في الذهب، شارك في الاكتتاب به 70.15 ألف عميل به بقيم أصول بلغت 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الجاري، ويتوقع إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات لتشجيع الاكتتاب بهذه الصناديق.



ويمثل صندوق للاستثمار في الذهب، الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.



س- ما هي مزايا الاستثمار في صناديق الذهب؟
ج- يوفر الاستثمار في صناديق الذهب عددًا من المزايا منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.





س- كيف يتم الاستثمار في صندوق الذهب؟
ج- يتيح الصندوق للمستثمرين شراء وثائق بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، ويتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.



وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.














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