683 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية

(MENAFN
- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 647.5 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 36.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 90.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.1%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.039 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 677.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 28434.37 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر يناير- للأسبوع الخامس على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6630.12 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9362.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 34413.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 6694.02 نقطة.
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