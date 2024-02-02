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683 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية

2/2/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 647.5 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 36.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 90.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.1%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.039 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 677.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 28434.37 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر يناير- للأسبوع الخامس على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6630.12 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9362.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 34413.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 6694.02 نقطة.


















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