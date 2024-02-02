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88.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى خلال 11 شهرًا

2/2/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 88.9 مليار جنيه بنسبة 86.16% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 3.89% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 3.8 مليار جنيه بنسبة 3.73% وجاء في الترتيب الرابع نشاط السيارات الملاكي مسجلاً 2.1 مليار جنيه بنسبة 2.05% من إجمالي النشاط.





وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نمو نشاط التأجير التمويلي خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، ليصل إلى 103.2 مليار جنيه مقابل 80.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، فيما انخفضت عدد العقود من 2722 إلى 1816 عقدًا بنسبة انخفاض 33.3%.





والتأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.



وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.



يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.












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