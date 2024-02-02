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حسن السعدنى يوقع كتابه عباقرة ومجانين فى معرض الكتاب (صور)

2/2/2024 2:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) وقع الكاتب الصحفي حسن السعدنى كتابه الجديد "عباقرة ومجانين" الصادر عن دار مؤسسة عابر الثقافية، والمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.


حسن السعدنى يوقع على كتابه


ويتحدث حسن السعدني في كتابه الجديد عن 7 من أساطير الكرة في العالم الرياضي ومنهم "مارادونا وإبراهيموفيتش سيميوني" وغيرهم، حيث يناقش الكاتب ما خلف الكواليس وما لا نعرفه عن تلك الشخصيات، الذى استغرق 3 سونات للانتهاء من كتابتها.


الكاتب حسن السعدنى وكتابه الجديد


من المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



الكاتب حسن السعدنى يوقع كتابه الجديد


وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.


حسن السعدنى خلال حفل توقيع كتابه



من حفل توقيع كتاب حسن السعدنى








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