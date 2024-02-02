حسن السعدنى يوقع كتابه عباقرة ومجانين فى معرض الكتاب (صور)

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- Youm7) وقع الكاتب الصحفي حسن السعدنى كتابه الجديد "عباقرة ومجانين" الصادر عن دار مؤسسة عابر الثقافية، والمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
حسن السعدنى يوقع على كتابه
ويتحدث حسن السعدني في كتابه الجديد عن 7 من أساطير الكرة في العالم الرياضي ومنهم "مارادونا وإبراهيموفيتش سيميوني" وغيرهم، حيث يناقش الكاتب ما خلف الكواليس وما لا نعرفه عن تلك الشخصيات، الذى استغرق 3 سونات للانتهاء من كتابتها.
الكاتب حسن السعدنى وكتابه الجديد
من المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
الكاتب حسن السعدنى يوقع كتابه الجديد
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
حسن السعدنى خلال حفل توقيع كتابه
من حفل توقيع كتاب حسن السعدنى
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