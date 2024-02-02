العلاقات بين الإمارات ومصر ندوة بجناح الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) نظم جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، ندوة بعنوان "العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر" أدارها الإعلامى محمود شرف، بمشاركةالدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.

جانب من الندوة بمعرض الكتاب





وقال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، حول العلاقات المصرية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وجهود الشيخ زايد آل نهيان في دعمه الدائم لمصر: أن العلاقات ممتدة منذ آلاف السنين، ودولة الإمارات كانت جزءا من الساحل العماني الذي شهد حضارات كثيرة تمتد لآلاف السنين".

كما أضاف: أنه وفقا للاكتشافات الحديثة كان هناك علاقات تربط بين

الساحل العمانى والحضارة المصرية العظيمة، وهذه الأهمية ربطت الحضارات منذ القدم، مؤكدا على أن هذه العلاقات متجذرة فعندما ظهر الإسلام كان الخليج العربي والإمارات همزة الوصل بين أفريقيا وآسيا، وكذلك كان الساحل العمانى والإمارات القلب، كما أنه فى ظل الاسلام الساحل العماني والإمارات، لعبا دورا مهما في العلاقات التجارية بين دول هذا الإقليم.

جانب من التكريم









وتحدث الدكتور جمال شقرة عن جهود الرئيس جمال عبد الناصر بعد ثورة 23 يوليو وإرسال ضباط إلى الخليج العربي حتى يتم التخلص من الاستعمار البريطانى، كما كان يرسل معلمين من الشباب، وكان يقول لهم أنتم سفراء مصر فى هذه الدول، وبدأت كل الخبرات المصرية تنتقل للخليج عبر الصحف المصرية.

كما استعرض الدكتور جمال شقرة خلال الندوة جهود الشيخ زايد بن

نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودوره فى توثيق العلاقات بين مصر والامارات، وتحدث عن العلاقات بين الزعيمين جمال عبد الناصر، والشيخ زايد ودوره التاريخي، قائلا: أعلن الشيخ زايد عن تقديره لمصر فى أكثر من مناسبة، وكان منزعجا من المؤامرة على مصر والتى انتهت بنكبة 1967، لذلك وقف مساندا لمصر طوال فترة حرب الاستنزاف، دون أن يطلب منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ذلك، وأيضا دوره في

إعمار مدن القناة حيث تبرع بـ 100

مليون دولار لمدن القناة، التى تدمرت إبان حرب 1967م.

كما أكد "شقرة" على جهود الشيخ زايد فى عودة مصر للصف العربي بعد المقاطعة التى حدثت بعد التطبيع، وكان له الفضل فى عودة مصر للصف العربي، استمرت العلاقات المصرية الإماراتية بخير، وعقب ثورة 30 يونيو تزايدت هذه العلاقات فى عهد الرئيس السيسي والجمهورية الجديدة، وكان هناك تأييد من دولة الإمارات لجهود الرئيس السيسي فى حربه ضد الإرهاب الغاشم.

وفى نهاية حديثة أشاد الدكتور جمال شقرة بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات

فى معرض الكتاب في دورته الـ٥٥ وما تقدمه من ندوات تاريخية أمام الجيل الحالى من الشباب لحمايته من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وفى نهاية الندوة كرم

جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.







