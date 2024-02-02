الصالون الثقافى يحتفى بمئوية الأديب الراحل فتحى غانم فى معرض الكتاب





في البداية، قالت الدكتورة زبيدة عطا الله، الكاتبة وزوجة الأديب الراحل فتحي غانم، إن فتحي لا يزال حيًا في قلوب جمهوره ومحبيه، ومؤلفاته ما زالت تحظى بالاهتمام والقراءة، حيث إن من يقدم إبداعًا لا يموت أبدًا.

وأضافت أن إحدى رواياته تنبأت باغتيال الرئيس الراحل السادات قبل عامين من وفاته، مشيرة إلى أن الرواية تقدم أحيانًا خيال المبدع الذي يتنبأ بالأحداث، كما أشارت إلى أن جميع رواياته كانت تعاصر الأحداث، بما في ذلك فترة الانفتاح وغيرها، وأكدت أن ضمير الكاتب يعيش في العمل الإبداعي الذي لا ينتهي.

من جانبه، أشار الدكتور فهمي عبد السلام إلى أن فتحي غانم كان قامة روائية كبيرة، معلقًا: "كل من حاز على جائزة نوبل لا يقل فتحي عنهم، حتى نجيب محفوظ".

وأكد أن الشخصية المحورية في رواية "الأفيال" هي يوسف منصور سالم، حيث بدأت الأحداث بفرار ابنه يوم العيد ببيجاما بعد خناق مع والدته. وتعايشت الرواية مع قصة حب يوسف وزينب وتطورت المشاكل بينهما، وأنجبا ابنًا اسمه حسن، الذي نشأ وبدأ يعارض والديه دينيًا، حتى وصلت الأمور إلى طرده من المنزل. وكان يوسف يبحث عن ابنه بعد خروجه يوم العيد بملابس المنزل، وتصاعدت الأحداث بعد ذلك.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة عفاف عبد المعطي أن فتحي غانم كان لاعب الشطرنج وشخصية ذات صفات خاصة، معبرة عن شكرها لإدارة المعرض على تكريم فتحي غانم.

وقالت إنها كانت على وشك تسجيل رسالة الماجستير والدكتوراه في التسعينيات، واقترح عليها الراحل صلاح فضل اختيار فتحي غانم كموضوع للكتابة عنه. كانت رسالتها تتعلق بقصصه القصيرة، حيث كتب خمس مجموعات قصصية، رغم رغبته القليلة في الظهور العلني. كما أشارت إلى حبه الشديد للصحافة ورفضه لأي انتهازية على حساب الصحافة.

وفسرت أن تقنية الكتابة التي استخدمها كانت متقدمة، حيث قدم الكتابة الصوتية وتأثر بقصة سيدنا يوسف، وكان يتحدث عنها بشكل مستمر. كما أشارت إلى ثرائه الشديد ككاتب وانعزاله لكي يكتب عنوانًا لا يُنسى، مثل "زينب والعرش" و"الرجل الذي فقد ظله" و"الأفيال"، وغيرها.

وأكدت أن موضوعاته كانت تحصره في مكان معين، ورغم أهميته التي لا تقل عن نجيب محفوظ ويوسف إدريس، إلا إنه فضل عدم الظهور، مما يُظهر استخدامه لأدوات فنية وكتابية أكبر من عصره. وختمت بالقول إن نصوصه ستظل باقية للأبد، حيث ترك وراءه تأثيرًا عظيمًا.