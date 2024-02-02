المتميزون يشاركون ندوة للنماذج الشبابية المتميزة فى معرض الكتاب





حضر الندوة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،

و اللواء دكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، وأدار الندوة الإعلامي أسامة كمال.

في بداية الندوة، وجه الإعلامي أسامة كمال الشكر لهيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة المصرية العامة للكتاب، لما بذلوه من جهد خلال الدورة الـ55 لمعرض الكتاب، وبدأ بالتعريف بالمتميزين المشاركين بالمنصة.

بدورها، كشفت الدكتورة مروة الحفناوي ما واجهته في رحلة تميزها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الصناعي، مؤكدة أن قرار سفرها لاستكمال دراستها بالخارج لم يكن سهلًا ولكنه كان ضروريًا، لكي تفيد بلدها بما تلقت من مهارات تعليمية في مجالها.

وأشارت إلى أن الذكاء الصناعي يحتاج إلى مراحل مهمة لإنجاحه في مجتمعنا أولها البحث العلمي ويليه الدراسة الجيدة ثم التخطيط الاستراتيجي في الجيل الخامس للاتصالات والإنترنت.

ومن جانبه، استعرض أبانوب جمال رائد الأعمال في النباتات العطرية والطبية، نقاط التحول الرئيسية في حياته والتي لم تكن سهلة، ففي طفولته تعرض للتنمر لمجرد أنه كان يقول أريد أن أصبح مبتكرا عندما أكبر، وفي مرحلة الثانوية أصبح يخجل من الإفصاح عن ذلك الحلم حتى لا يتعرض للتنمر مرة أخرى، ولكنه اهتم بدراسته ليلتحق بكلية الصيدلة ولكن عقب تخرجه قرر أن يستعيد حلمه الذي تخلى عنه وهو أن يكون مبتكر، فعمل في مجال النباتات العطرية والطبية واكتسب خلال رحلته العديد من الخبرات التي ساعدته على تحقيق النجاح ليصل بأن يكون مثالًا في التميز وينقل تجربته لجمهور معرض الكتاب.

وذكر أبانوب مثلًا صينيًا يتم العمل به في الصين واليابان وهو "قرية واحدة ومنتج واحد"، ودعا أن يتم تعميم هذا المثل للاستفادة من النجاح الاقتصادي المبهر في تجربة الصين، فكل قرية متخصصة في إنتاج منتج واحد أو زراعة نبات واحد، مشيرًا إلى إحدى قرى محافظة الغربية التي تخصصت في زراعة الياسمين، مؤكدًا أن نتيجة ذلك فإن العائد المتوقع من فدان واحد من الياسمين يصل إلى ما يقرب من 25 ألف دولار في الموسم، مضيفًا أن مصر لديها أفضل مناخ عالمي لزراعة النباتات العطرية والطبية، وإذا استغلينا ذلك جيدًا سيسهم في انتعاشة كبيرة اقتصاديًا، تزيد بالبدء في تحويل تلك النباتات إلى مواد خام.

ومن جانبه استعرض الكابتن أحمد الجندي البطل الأولمبي، تجربته في رياضة الخماسي، مشيرًا إلى أنه أول من حصل على ميدالية فضية بتاريخ الخماسي في مصر عام 2021، ولكي يحقق ذلك الإنجاز اتخذ قرارا لم يكن سهلًا بتأجيل الدراسة عامين لكي يستطيع السفر للأولومبيات، ومن ناحية أخرى ساندته أسرته في هذا القرار لثقتهم الكبيرة في قراره.

ومن جانبه، وجه الإعلامي أسامة كمال سؤالًا لمدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اللواء دكتور محمد سلامة قائلًا: "هل ستوافق أن تسافر ابنتك لتحقيق حلمها، أو يترك ابنك مجال دراسته بعد أن أصبح صيدلانيًا ليحقق حلمه، أو أن يؤجل دراسته ليفوز بميدالية أوليمبية؟ وكان رده إذا توافرت لدى أبنائي القدرات والإرادة وتحملوا المسؤولية الكاملة لن أقف في طريقهم ولكن سأختبر قدراتهم أولا، لكي أساعدهم على اتخاذ القرار السليم، ولا أجد مانعا أن يسيروا في النجاح الدراسي والرياضي والعملي في وقت واحد.