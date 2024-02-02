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ميتا: أبل جعلت من الصعب جدًا إنشاء متاجر تطبيقات منافسة فى الاتحاد الأوروبى

2/2/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) بفضل اللوائح الجديدة، تعمل شركة Apple تقنيًا على تمكين إنشاء متاجر تطبيقات iPhone بديلة في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني أن المطورين الكبار مثل Meta سوف يوافقون، حيث شارك الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وجهة نظر شركته بشأن سياسات Apple الجديدة خلال مكالمة أرباح الربع الرابع لشركة Meta مؤخرا وقال:



"لا أعتقد أن أمر أبل سيكون له أي فرق بالنسبة لنا، لأنني أعتقد أن الطريقة التي نفذوا بها ذلك، سأكون مندهشًا جدًا إذا اختار أي مطور الذهاب إلى متاجر التطبيقات البديلة المتوفرة لديه، لقد جعلوا الأمر مرهقًا للغاية، وأعتقد أنه يتعارض مع القصد من لائحة الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي شخص، بما في ذلك نحن، أن نستمتع بجدية بما يفعلونه هناك ".



وبينما تؤكد شركة Apple أن التحميل الجانبي يمثل تهديدًا أمنيًا، فإن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) أجبر الشركة على فتح iPhone في المنطقة، ومع ذلك، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث تقدم Apple رسومًا جديدة من شأنها أن تشل نموذج الأعمال للتطبيقات المجانية مثل Meta إذا تم توزيعها خارج متجر التطبيقات.





تعكس تعليقات زوكربيرج شكاوى من نقاد متجر التطبيقات المشهورين الآخرين، بما في ذلك Spotify وEpic Games وMicrosoft، وقد وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، نهج شركة Apple في التجاهل بأنه "قمامة ساخنة".





وقال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، إن هذا "مستوى منخفض جديد"، وقد وصف ديفيد هاينماير هانسون، مبتكر Ruby on Rails والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في 37signals، الإعداد بأنه "نظام ابتزاز".





قال المنظمون الأوروبيون إنهم سيدرسون تنفيذ Apple للتحميل الجانبي بعد السابع من مارس، عندما يدخل DMA حيز التنفيذ، ويتمتع الاتحاد الأوروبي بسلطة فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القانون بما يصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها السنوية.












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