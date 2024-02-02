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خدمات يوتيوب المدفوعة تمتلك الآن أكثر من 100 مليون مشترك.. تقرير

2/2/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) حقق موقع YouTube إنجازًا جديدًا من خلال عروض الموسيقى والاشتراكات المميزة، حيث تضم الخدمات المدفوعة أكثر من 100 مليون مستخدم فيما بينها اعتبارًا من شهر يناير، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في فترة تجريبية مجانية.



وبحسب موقع engadget الأمريكى، فهذه زيادة قدرها 20 مليون عضو في ما يزيد قليلاً عن عام، وقد تضاعف الرقم منذ سبتمبر 2021، وقد نجح YouTube في زيادة الأرقام على الرغم من زيادة قدرها 2 دولار شهريًا لـ Premium التي دخلت حيز التنفيذ في الصيف الماضي.



وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين يستخدمون YouTube Music فعليًا (يتضمن Premium الوصول إلى هذه الخدمة)، ومع ذلك، فإن خدمة بث الموسيقى لديها عدد أقل بكثير من المستخدمين المدفوعين من Spotify، الذي كان لديه 220 مليون عضو مميز اعتبارًا من 30 سبتمبر.



وستكشف Spotify عن أحدث أرقام عضويتها في تقرير الأرباح الأسبوع المقبل، ولم تعد شركة Apple تكسر عدد مشتركيها في Apple Music، وكان آخر رقم ثابت قدمته الشركة للخدمة هو 60 مليون مشترك في عام 2019.



وبغض النظر عن ذلك، فإن المقارنة بين خدمة YouTube المدفوعة وApple Music وSpotify Premium لا تكاد تكون متماثلة، ويعتبر YouTube Premium هو شيء خاص به وله فوائده الخاصة، وقد يكون من الصعب العودة إلى الإصدار المجاني المليء بالإعلانات من الخدمة بعد الحصول على Premium.



ويعد خيار تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال دون الحاجة إلى اللجوء إلى الحلول البديلة وميزة تشغيل الخلفية مفيدًا للغاية، ويعد YouTube Music مجرد ميزة إضافية علاوة على ذلك للعديد من الأعضاء.
















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