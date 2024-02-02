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ذكاء اصطناعى يتنبأ بالمعدل الافتراضى لبقاء مريض السرطان على قيد الحياة

2/2/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف علماء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بمعدل افتراضى لبقاء المريض على قيد الحياة بعد إصابته بأخطر أنواع السرطان، حيث درب الباحثون في جامعة كينجز كوليدج في لندن نظام لتحديد ما إذا كان الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالورم الأرومى الدبقى سيعيشون لمدة ثمانية أشهر على الأقل بعد العلاج الإشعاعي، مما يسمح للأطباء باستكشاف علاجات أخرى إذا لم يتمكن المرضى من ذلك.



وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن متوسط مدة البقاء على قيد الحياة من الورم الأرومي الدبقي من 12 إلى 18 شهرًا، حيث يعيش 25% فقط من المرضى أكثر من عام واحد ويعيش 5% فقط من المرضى أكثر من خمس سنوات.



يحتاج المرضى عادةً إلى إجراء فحوصات منتظمة قبل أن يتمكن الأطباء من رؤية فعالية الدواء، لكن النظام الجديد أظهر أنه يمكن أن يوفر نفس النتائج من خلال تحليل فحص واحد بالرنين المغناطيسي.



تم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة بيانات مكونة من 10000 صورة بالرنين المغناطيسي لأنواع مختلفة من السرطان.



وقالت أليشا تشيليا، التي شاركت في الدراسة: "لقد طبقنا التعلم العميق للتنبؤ بما إذا كان مرضى الورم الأرومي الدبقي سيبقون على قيد الحياة خلال الأشهر الثمانية الأولى بعد استكمال العلاج الإشعاعي.



يهدف هذا النهج إلى تحسين القدرة على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج الخط الثاني المبكر أو التسجيل في التجارب السريرية، مقارنة بأولئك الذين يظهرون استجابة علاجية أولية.



تقول المؤسسة الوطنية لأبحاث السرطان، التي تمول الأبحاث في مجال السرطان، إن الأورام الأرومية الدبقية هي "الشكل الأكثر فتكًا من سرطان الدماغ".



ويتطور عندما تبدأ الخلايا الداعمة للأعصاب في الدماغ بالانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتغزو الخلايا سريعة النمو أنسجة المخ القريبة، مما يجعل من الصعب إزالتها، ولكنها لا تنتشر بشكل عام إلى مناطق أخرى من الجسم.



وتشير التقديرات إلى أن واحداً من بين كل 30 ألف شخص يعاني من هذه الحالة.
















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