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تقرير: شحنات Iphone ستتراجع بنسبة 15% خلال عام 2024

2/2/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف أحدث استطلاع لسلسلة التوريد أجراه المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن شركة أبل ليست متفائلة جدًا بشأن شحنات iPhone في عام 2024، لدرجة أن شركة Apple خفضت منبع مكونات أشباه الموصلات مع الموردين بنسبة تصل إلى 15%.




ووفقا لكو، ستشهد شركة آبل انخفاضًا بنسبة 10-15% في شحنات هواتفها iPhone 15 وسلسلة iPhone 16 القادمة مقارنة بأرقام الشحنات لعام 2023.





وتواجه شركة آبل أيضًا تراجعًا في المبيعات في الصين، حيث انخفضت الشحنات الأسبوعية بنسبة 30-40٪ على أساس سنوي، ويذكر Kuo أيضًا أن الهواتف القابلة للطي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية هي نقاط بيع رئيسية للمستخدمين المتميزين في الصين ولا تقدم Apple حاليًا أيًا منهما، وهو ما يعد عيبًا كبيرًا.





ويعتقد Kuo أن شركة Apple لن تقدم أي تغييرات كبيرة في التصميم أو ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية على أجهزة iPhone الخاصة بها حتى عام 2025، مما سيؤدي على الأرجح إلى تراجع زخم شحناتها بشكل أكبر.
















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