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تحذيرات من استخدام Chatgpt فى صنع الأسلحة البيولوجية.. اعرف التفاصيل

2/2/2024 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) حذر المشرعون والعلماء من أن ChatGPT يمكن أن يساعد أي شخص على تطوير أسلحة بيولوجية فتاكة من شأنها أن تدمر العالم، في حين أشارت الدراسات إلى أن ذلك ممكن، فإن بحثًا جديدًا أجراه OpenAI، منشئ برنامج الدردشة الآلية، يدعي أن GPT-4، وهو الإصدار الأخير، يوفر على زيادة في دقة إنشاء السلاح البيولوجي.



وفقا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرت OpenAI دراسة على 100 مشارك بشري تم تقسيمهم إلى مجموعات، استخدم أحدهم الذكاء الاصطناعي لصياغة هجوم بيولوجي والآخر استخدم الإنترنت فقط.



ووجدت الدراسة أن "GPT-4 قد يزيد من قدرة الخبراء على الوصول إلى المعلومات حول التهديدات البيولوجية، لا سيما من أجل دقة المهام واكتمالها"، وفقًا لتقرير OpenAI.



تشير هذه النتائج إلى حاجة واضحة وعاجلة لمزيد من العمل في هذا المجال، ونظرًا للوتيرة الحالية للتقدم في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحدودية، يبدو من الممكن أن توفر الأنظمة المستقبلية امكانيات كبيرة للجهات الفاعلة الخبيثة.



ومع ذلك، قال التقرير إن حجم الدراسة لم يكن كبيرًا بما يكفي ليكون ذا دلالة إحصائية، وقالت OpenAI إن النتائج تسلط الضوء على "الحاجة إلى مزيد من البحث حول حدود الأداء التي تشير إلى زيادة كبيرة في المخاطر".



وأضاف: "علاوة على ذلك، نلاحظ أن الوصول إلى المعلومات وحده لا يكفي لخلق تهديد بيولوجي وأن هذا التقييم لا يختبر النجاح في البناء المادي للتهديدات".



ركزت دراسة شركة الذكاء الاصطناعي على بيانات من 50 خبيرًا في علم الأحياء حاصلين على درجة الدكتوراه و50 طالبًا جامعيًا حضروا دورة واحدة في علم الأحياء، تم بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى مجموعتين فرعيتين حيث يمكن لأحدهما استخدام الإنترنت فقط والآخر يمكنه استخدام الإنترنت وChatGPT-4.




قاست الدراسة خمسة مقاييس بما في ذلك مدى دقة النتائج، واكتمال المعلومات، ومدى ابتكار الاستجابة، والمدة التي استغرقها جمع المعلومات، ومستوى صعوبة المهمة المقدمة للمشاركين.




كما نظرت في خمس عمليات تهديد بيولوجي، تقديم أفكار لإنشاء أسلحة بيولوجية، وكيفية الحصول على السلاح البيولوجي، وكيفية نشره، وكيفية إنشائه، وكيفية إطلاق السلاح البيولوجي للجمهور.
















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