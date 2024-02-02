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تصريحات متفائلة باحتمال التوصل لهدنة في غزة وتأكيد إيجابي أولي من حماس على المقترحات وموافقة إسرائيلية

2/2/2024 2:28:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمر القصف الاسرائيلي على حاله وتواصلت المعارك المستعرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، رغم توالي التصريحات المتفائلة بقرب التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وسط معلومات عن ضغوط أميركية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، بحسب قناة «الجزيرة».
وقال الوسيط القطري إن حركة حماس أعطت «تأكيدا إيجابيا أوليا» بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة الذي «وافقت» عليه إسرائيل أيضا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن الخميس، ان «الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات... لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس». وأضاف «لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية».
لكنه أوضح «نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي» في القتال.
وتابع الأنصاري «نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».
وبحسب مسؤولين في حماس، فإن الحركة تدرس اقتراحا يتألف من ثلاث مراحل، تنص الأولى منها على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح ما بين 200 و 300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا.
وفي سياق الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة جديدة، يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «في الأيام المقبلة» إلى الشرق الأوسط، وفق ما أعلن مسؤول أميركي من دون أن يحدد الدول التي سيزورها.
في غضون ذلك تصاعد الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اعلن أنه أقر عقوبات غير مسبوقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبين الحكومة الاسرائيلية، حيث أعتبر بايدن أن العنف بلغ «مستويات لا تحتمل».
وردت إسرائيل قائلة «لا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية» ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عنهم وقال في بيان إن «الغالبية العظمى من المستوطنين مواطنون ملتزمون القانون، ويقاتل الكثير منهم حاليا دفاعا عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل من ينتهك القانون في كل مكان».
إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تفيد بأن 17 ألف طفل في غزة يعيشون دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.
وأكدت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف» كاثي راسل إن وضع الأطفال في غزة «يزداد كآبة يوما بعد آخر»، وقالت في منشور عبر حسابها في منصة «إكس» إن العالم لا يمكن أن يتخلى عن هؤلاء الأطفال.
من جهة أخرى، أعلن نائب نرويجي ترشيح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لجائزة نوبل للسلام، «لعملها طويل الأمد في تقديم الدعم الحيوي لفلسطين والمنطقة بشكل عام». وذلك رغم اعلان العديد من الدول الغربية وقف تمويلها، بسبب اتهامات اسرائيلية لعدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم السابع من اكتوبر الذي شنته حماس على عدة مواقع اسرائيلية.
وكانت الوكالة قد أعلنت أنها مهددة بالاضطرار إلى وقف أنشطتها «بحلول نهاية فبراير».
ودفع القف الاسرائيلي للقطاع المدمر، 1.7 مليون من نحو 2.4 مليون عدد السكان الإجمالي إلى النزوح عن منازلهم، وفق الأمم المتحدة. وتوجه معظمهم جنوبا، ويتجمع الآن أكثر من 1.3 مليون شخص في رفح، محاصرين عند الحدود مع مصر.

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