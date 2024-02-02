الجيش الأردني يوقف 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود بالخطأ ويعيدهم عبر القنوات الرسمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية توقيف أربعة إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي بالخطأ قبل إعادتهم عبر القنوات الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن المصدر قوله الجمعة «إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على أربعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي».
وأوضح المصدر «أن التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية».
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