الجيش الأردني يوقف 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود بالخطأ ويعيدهم عبر القنوات الرسمية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية توقيف أربعة إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي بالخطأ قبل إعادتهم عبر القنوات الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن المصدر قوله الجمعة «إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على أربعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي».

وأوضح المصدر «أن التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية».