الأمم المتحدة ما لا يقل عن 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن ذويهم بسبب الحرب

MENAFN - Al-Anbaa) قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة باتوا غير مصحوبين أو انفصلوا عن عائلاتهم بعد مرور حوالي أربعة أشهر على بدء الحرب.

وقال جوناثان كريكس المتحدث باسم المنظمة في الأراضي الفلسطينية «هذا الرقم يمثل 1% من إجمالي عدد النازحين (البالغ 1.7 مليون شخص)». وأكد «كل واحد لديه قصة خسارة وحزن مفجعة».

وأكد كريكس في مؤتمر صحافي في جنيڤ عبر تقنية الاتصال المرئي من القدس المحتلة أن تحديد هوية الأطفال «صعب للغاية»، لأنه في بعض الأحيان يتم نقلهم إلى المستشفى مصابين أو في حالة صدمة و«ببساطة لا يمكنهم حتى قول أسمائهم».

وأوضح كريكس أنه في العادة خلال النزاعات، يقوم أقارب برعاية الأطفال الذين يجدون أنفسهم من دون ذويهم «إلا أن السكان في غزة راهنا يفتقرون إلى المواد الغذائية والمياه والمأوى وتواجه هذه العائلات صعوبة في تلبية حاجاتها أطفالها وأفرادها».

وتفيد اليونيسسف بأن «كل أطفال غزة تقريبا» البالغ عددهم مليونا يحتاجون إلى مساعدة على صعيد الصحة النفسية في مقابل نصف مليون قبل بدء الحرب الأخيرة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح كريكس «تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم ويعانون من نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها قصفا».

ودعا إلى وقف لإطلاق النار لتتمكن «يونيسيف» من إجراء إحصاء مناسب للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وتحديد أقاربهم، وتقديم الدعم في مجال الصحة النفسية.