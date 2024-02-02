إضراب عمال المواصلات يشل الحركة في مدن ألمانيا الكبرى

MENAFN - Al-Anbaa) توقفت الحافلات وقطارات المترو عن العمل الجمعة في غالبية المدن الألمانية بسبب إضراب لطواقم المواصلات المحلية يضاف إلى قائمة طويلة من التحركات الاجتماعية التي يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال أندرياس شاسكيرت المسؤول في نقابة «فيردي» لوكالة فرانس برس «توقفت المواصلات العامة عن العمل بنسبة 100% في كل المدن الألمانية الكبيرة، ما خلا مدن بافاريا».

ودعت النقابة «الموظفين البالغ عددهم 90 ألفا» في «132 شركة محلية» الى هذا الإضراب الذي استمر يوما واحدا.

أما قطارات المسافات الطويلة وتلك التي تتنقل بين المناطق وتشغلها شركة «دويتشي بان»، فهي ليست معنية بهذا الإضراب.

وتجري نقابة «فيردي» حاليا مفاوضات للفروع مع ممثلي أصحاب العمل في قطاع النقل العام تتمحور على الرواتب وظروف العمل.

ويطالب ممثلو الموظفين بـ «ظروف عمل أكثر جاذبية»، في وقت يواجه القطاع «نقصا فادحا في اليد العاملة في عدة شركات»، بحسب ما كشفت كريستين بيلي معاونة نائب الرئيس في «فيردي».

وتطالب النقابة خصوصا بـ «خفض ساعات العمل الأسبوعية مع تعويض كامل على الراتب» و«أسبوع عمل مدته 35 ساعة» للعاملين في القطاع.

وقوبلت هذه المطالب بالرفض من ممثلي أصحاب العمل.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا المعروفة بنوعية الحوار الاجتماعي فيها نزاعات اجتماعية كثيرة في ظل تدهور القدرة الشرائية من جراء التضخم.

وشلت الحركة في عدة مطارات ألمانية الخميس إثر إضراب للطواقم الأمنية كان الهدف منه إلقاء المزيد من الضغط على المفاوضات الجماعية.

والأسبوع الماضي شهد البلد إضرابا امتد أياما عدة لسائقي قطارات المشغل العام «دويتشي بان».

وقد يطال الإضراب المقبل شركة الطيران «لوفتهانزا».

وقال مارفين ريشينسكي الذي يمثل الموظفين العاملين في المرافق البرية في «فيردي» إن المفاوضات مع الإدارة بلغت طريقا مسدودا.

وصرح بأن «احتمال الإضراب وارد جدا. وتقضي المسألة الوحيدة بمعرفة إن كان سيباشر قبل 12 فبراير الجاري أو بعده»، وهو موعد انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات.

وتساهم هذه التحركات الاجتماعية التي تضاف إلى تعبئة حاشدة للمزارعين المعارضين لإصلاح بشأن الضرائب المفروضة على وقود الديزل في زعزعة أركان التحالف الحكومي بقيادة المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس الذي تتدهور شعبيته إلى أدنى مستوياتها.