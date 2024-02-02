كوريا الشمالية تطلق ثالث حزمة صواريخ كروز خلال أسبوع

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز جديدة باتجاه البحر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان إن «الجيش رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير محددة في البحر قبالة الساحل الغربي».

وهذه ثالث عملية إطلاق صواريخ كروز تجريها كوريا الشمالية خلال أسبوع واحد، وسط تصاعد التوتر بين سيئول وبيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي تجربة إطلاق صاروخ قالت إنه صاروخ كروز استراتيجي.

وقبل ذلك بيومين، أشرف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا على اختبار صاروخين قالت بيونغ يانغ إنهما صاروخان كروز من الجيل الجديد تم إطلاقهما من غواصة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في يناير المنصرم أنها اختبرت «نظام أسلحة نووية تحت البحر» وصاروخا بالستيا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بعدما أجرت العام 2023 العديد من اختبارات الأسلحة.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

وفي سياق منفصل، زار كيم جونغ أون حوض بناء السفن في نامفو، على بعد 65 كيلومترا جنوب غرب بيونغ يانغ، حيث دعا إلى تعزيز البحرية الكورية الشمالية «للدفاع بشكل موثوق عن السيادة البحرية للبلاد وتكثيف الاستعدادات الحربية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الجمعة.

وتم اطلاع كيم جونغ أون خلال زيارته إلى نامفو على «خطة جديدة عملاقة» قررها الحزب الحاكم في ما يتعلق بالقوات البحرية، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية التي لم تقدم أي تفاصيل عن محتوى هذه الخطة.

وكانت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية مدرجة على قائمة الأسلحة الاستراتيجية التي ترغب كوريا الشمالية بامتلاكها، حسبما جاء في مؤتمر كبير للحزب الواحد في العام 2021، إلى جانب رأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت وأقمار صناعية للتجسس وصواريخ بالستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

وفي العام 2023، أطلقت كوريا الشمالية «غواصة هجومية نووية تكتيكية». وقال الجيش الكوري الجنوبي في ذلك الوقت، إن هذه الغواصة لا تبدو جاهزة للعمل، بينما اعتبر محللون أنها نسخة معدلة من غواصة تعمل بالديزل والكهرباء مصممة في الخمسينيات، مشككين في قدراتها.