عقوبات أميركية جديدة على شركات وأفراد إيرانيين

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفرادا إيرانيين ضالعين في تصنيع مسيرات «شاهد» القتالية بدون طيار، وكذلك في محاولة هجوم إلكتروني استهدف بنى تحتية أميركية حيوية.

وتستهدف العقوبات ستة أشخاص وخمس شركات، مقرها الرئيسي في إيران وهونغ كونغ.

وبعض الأفراد والشركات متهمون بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والقسم الآخر متهم بتزويد إيران بمكونات ضرورية لبناء طائراتها المسيرة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة.

والأشخاص والشركات متهمون بأن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو بالانتماء إليه.

وفيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية، تشمل العقوبات ستة من قادة «القيادة السيبرانية الإلكترونية» للحرس الثوري، وهم متهمون خصوصا باستهداف مستشفى للأطفال في بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة) وكذلك استهداف دول أوروبية عدة وإسرائيل في عام 2021.

وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الاستخبارات الاقتصادية والإرهاب براين نيلسون في بيان إن «الاستهداف المتعمد للبنى التحتية الحيوية من قبل الجهات السيبرانية الإيرانية هو عمل غير مقبول وخطير. ولن تتسامح الولايات المتحدة مع مثل هذه الأعمال وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عنها».

وفيما يتعلق بإنتاج طائرات شاهد المسيرة، فإن العقوبات الأميركية تستهدف أساسا شركات صينية تتخذ من هونغ كونغ مقرا.

والشركات متهمة بتوفير المعدات لشركات وأفراد مستهدفين بعقوبات أميركية.

وتفضي هذه العقوبات إلى تجميد جميع الأصول التي يملكها، بشكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة الأفراد والشركات المعنيون، فضلا عن منع أي شركة أو شخص في الولايات المتحدة من إجراء معاملات مالية مع هذه الجهات.