جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الفرنسي للبحث في مرحلة ما بعد الحرب في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) يبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه السبت جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء المقبل وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في باريس.

والجولة التي ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة ستقوده إلى كل من: مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

ويسعى سيجورنيه في جولته إلى «العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن» وإقناع الأفرقاء بـ «إعادة فتح الأفق السياسي» استنادا إلى مبدأ حل الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.

وشدد لوموان على «حزم» الموقف الفرنسي بالنسبة إلى «الظروف التي يجب أن تكون سائدة» في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وقال إن «مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها»، مشددا على أن «فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين».

ويبحث وزير الخارجية الفرنسي خلال جولته أيضا في مخاطر اشتعال المنطقة «وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس» خصوصا إلى لبنان حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.

وتأتي الجولة في خضم مفاوضات مكثفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة موقتة تم التوصل إليها في نهاية نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعا، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.