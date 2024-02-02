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الكويت وسورينام تُوقّعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات ديبلوماسية

2/2/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت الكويت وجمهورية سورينام على بيان مشترك لإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.
ووقع البيان عن الجانب الكويتي مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، فيما وقع من الجانب السورينامي المندوب الدائم لجمهورية سورينام لدى الأمم المتحدة السفير سونيل سيتآلدين.
وأعرب الجانبان أثناء مراسم التوقيع التي جرت في مقر بعثة سورينام في نيويورك عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين.

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