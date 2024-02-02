الكويت وسورينام تُوقّعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات ديبلوماسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقعت الكويت وجمهورية سورينام على بيان مشترك لإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.
ووقع البيان عن الجانب الكويتي مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، فيما وقع من الجانب السورينامي المندوب الدائم لجمهورية سورينام لدى الأمم المتحدة السفير سونيل سيتآلدين.
وأعرب الجانبان أثناء مراسم التوقيع التي جرت في مقر بعثة سورينام في نيويورك عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين.
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