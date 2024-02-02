((الإعلام)) تطرح مزايدة لمحل في قرية يوم البحار

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مزايدة لاستغلال وتشغيل محل رقم 48 في قرية يوم البحار للعبايات والاكسسوارات النسائية، وآخر موعد لتسليم العطاء هو يوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024.
وتعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم الاحد 4 الجاري في قرية يوم البحار مع المزايدين للرد عن استفساراتهم وشرح تفاصيل الاعمال موضوع المزايدة ويتم معاينة المكان المخصص للاستثمار اعتبارا من الاحد 4 الجاري بقرية يوم البحار.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة المزايدة أن يكون كويتيا فردا أو شركة، وأن يكون مسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
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