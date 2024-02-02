فريق أصدقاء المعاقين زار مستشفى العدان قسم الرعاية التلطيفية

MENAFN - Al-Anbaa) بتوجيهات من رئيس فريق أصدقاء ذوي الإعاقة د.عيسى الجاسم قام فريق أصدقاء ذوي الإعاقة الضبطية القضائية بزيارة لمستشفى العدان قسم الرعاية التلطيفية للأطفال.

واستمع أعضاء الفريق خلال الزيارة من ممثلي الهيئة الطبية على الخدمات المقدمة لهم ونوع الرعاية الصحية لكل حالة.

وبين الفريق في بيان صحافي أن هدف الزيارة هي الاطمئنان على الرعاية الصحية التي تقدم من قبل وزارة الصحة ومدى حرص أولياء الأمور على متابعة شؤونهم الصحية بالمشاركة الفعلية مع الهيئة الطبية لتحمل المسؤولية، وان كان هناك حالات لا تستدعي المكوث في المستشفى خوفا عليهم من أي عدوى قد تضر بصحتهم.

وتابعت الهيئة في بيانها أنها قامت بحصر ومعرفة حالات ذوي الإعاقة دائمي الإقامة ومعرفة عدد الحالاتالمهملة من قبل ذويها.