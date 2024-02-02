الاعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي ((الداخلية)) العسكريين الصادرة من خلال تطبيق الوزارة

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن الاعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي الوزارة العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية جاء فيه:
مادة 1
يعتد بالهوية الإلكترونية كهوية عمل رسمية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية قبل كافة الجهات في الدولة والمواطنين والمقيمين، ويتعين العمل بموجبها في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، وللاستدلال على وجودها وصلاحية سريانها.
مادة 2
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
MENAFN02022024000130011022ID1107803346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.