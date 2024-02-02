الاعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي ((الداخلية)) العسكريين الصادرة من خلال تطبيق الوزارة

MENAFN - Al-Anbaa) صدر قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن الاعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي الوزارة العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية جاء فيه:

مادة 1

يعتد بالهوية الإلكترونية كهوية عمل رسمية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية قبل كافة الجهات في الدولة والمواطنين والمقيمين، ويتعين العمل بموجبها في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، وللاستدلال على وجودها وصلاحية سريانها.

مادة 2

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.