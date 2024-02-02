التضامن يُجرِّد الكويت من لقبه ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمير

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي

حقق التضامن مفاجأة كبيرة في بطولة كأس سمو الأمير بإقصائه الكويت حامل اللقب من الدور ربع النهائي للبطولة بعد التغلب عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد ان انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ستاد الصداقة والسلام ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تقدم للتضامن عمرو وادي (46)، وتعادل للكويت يوسف ناصر (70).

وجاء الشوط الاول دون المستوى خصوصا من جانب الكويت الذي لم يظهر بمستواه المعهود وكان الأكثر استحواذا على الكرة لكن دون فاعلية على مرمى منافسه باستثناء بعض المحاولات لإبراهيم كميل التي لم ترتق لمستوى الخطورة، وفي المقابل لجأ التضامن إلى التكتل الدفاعي وإغلاق منافذه معتمدا على الكرات المرتدة لاستغلال المساحات الشاغرة ونجح في الحصول على مبتغاه من فرصة وحيدة بتمريرة طولية من أحمد الدالي إلى المهاجم عمر وادي الذي انفرد وسدد الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس سعود الحوشان (46).

وفي الشوط الثاني اختلفت المباراة ودفع مدرب الكويت نبيل معلول بقوته الهجومية بدخول يوسف ناصر وعمرو عبدالفتاح وأحمد الزنكي ليكثف الأبيض من سيطرته ومحاولاته، وفي المقابل احرج التضامن منافسه وسدد عبدالفتاح كرة من داخل المنطقة، لكنها علت العارضة (64) وتوغل محمد دحام من الجهة اليسرى ومرر الكرة لعبدالفتاح الذي سدد بقوه لكن الحارس عبدالرحمن عجاج تألق في التصدي للكرة (70)، ونجحت محاولات الكويت المكثفة في التسجيل بتسديدة لطلال الفاضل ارتدت من الدفاع ليتابعها يوسف ناصر ويسكنها الشباك (72). وكاد جيوفاني داسيلفا يدرك مرمى الكويت بكرة خلفية (باك وورد) مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الحوشان.

لينتهي الشوط الثاني بالتعادل ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، لكن لم يشهدا جديدا، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح التضامن 5-4.

وسجل للكويت يوسف ناصر وعمرو عبدالفتاح وعلي حسين وفهد الهاجرى وأهدر محمد دحام. وسجل للتضامن شاهين الخميس واحمد الدالي وداسيلفا وابو بكر كيتا ومحمد القبندي.