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الفحيص يفتتح مشواره بمواجهة الفتاة الكويتي في سلة الشارقة

2/2/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري سحبت صباح اليوم قرعة الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة للأندية المشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة حتى 12 شباط (فبراير) الحالي.

ويبدأ الفحيص مشواره بمواجهة فريق الفتاة الرياضي الكويتي عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت في صالة نادي البطائح، ثم يلتقي العاصمة السعودي في اليوم التالي الساعة الثانية ظهراً، ويلعب الفحيص مع غاز الشمال العراقي عند الساعة 2 من ظهر الإثنين المقبل، ثم يلتقي الاهلي البحريني يوم الثلاثاء وبنفس التوقيت.

وتخضع الفرق المشاركة لفترة استراحة يوم الاربعاء، على يلتقي الفحيص نظيره الثورة السوري الساعة 10 من صباح يوم الخميس المقبل، ليختتم مشواره السبت المقبل بمواجهة الشارقة الإماراتي الساعة 12 ظهرا.

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