الفحيص يفتتح مشواره بمواجهة الفتاة الكويتي في سلة الشارقة

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- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري سحبت صباح اليوم قرعة الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة للأندية المشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة حتى 12 شباط (فبراير) الحالي.
ويبدأ الفحيص مشواره بمواجهة فريق الفتاة الرياضي الكويتي عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت في صالة نادي البطائح، ثم يلتقي العاصمة السعودي في اليوم التالي الساعة الثانية ظهراً، ويلعب الفحيص مع غاز الشمال العراقي عند الساعة 2 من ظهر الإثنين المقبل، ثم يلتقي الاهلي البحريني يوم الثلاثاء وبنفس التوقيت.
وتخضع الفرق المشاركة لفترة استراحة يوم الاربعاء، على يلتقي الفحيص نظيره الثورة السوري الساعة 10 من صباح يوم الخميس المقبل، ليختتم مشواره السبت المقبل بمواجهة الشارقة الإماراتي الساعة 12 ظهرا.
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