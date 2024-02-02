النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه
التاريخ
2/2/2024 2:28:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس آيا 2023 المقامة في قطر للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على منتخب طاجكستان بهدف دون مقابل.
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