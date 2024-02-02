Friday, 02 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيون السائقين الأردنيين تتجه إلى لقب ميرك 2 في رالي قطر

2/2/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تصدر السائق ‏شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، بطولة الشرق الأوسط "أم إي آر سي 2" (ميرك 2) ‏لسيارات الإنتاج، في المرحلة الاستعراضية للرالي في يومه الأول، التي أقيمت على مسار اسفلتي في حلبة أكاديمية لوسيل ‏للكارتينج.
وجاء جويحان في المركز السابع في الترتيب العام، في حين جاء السائق سام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10 ‏بالمركز الثالث في "ميرك 2"، والتاسع في الترتيب العام.
وحل المتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ميتسوبيشي ‏لانسر إيفو 9 بالمركز الرابع، وفي المركز الحادي عشر في الترتيب العام، وجاء المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على ميتسوبيشي لانسر ‏إيفو 9 في المركز الخامس، والمركز الثاني عشر في الترتيب العام، وعيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس على ‏متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بالمركز العاشر والحادي والعشرين في الترتيب العام.‏
وتصدر الرالي المتسابق النرويجي مادس أوستبيرج وملاحه السويدي باتريك بارث ‏على متن شكودا فابيا، متقدما بفارق 0.8 ثانية ‏على زميله في ‏الفريق الفرنسي بيار-لوي لوبيه وملاحه لوريس باسكو.‏
من ناحيته، وبعدما تقاسم العام الماضي لقب بطولة الشرق الأوسط مع العطية، ‏يأمل السائق العماني عبدالله الرواحي مع ملاحه ‏الأردني عطا الحمود في احتلال مركز متقدم ‏في قطر، وحقق العُماني على متن شكودا فابيا لفريق "أوتوتيك" ثالث أسرع توقيت في ‏المرحلة ‏الأولى الإستعراضية.‏
وحل بطل الشرق الأوسط للراليات الطري ناصر العطية مع ملاحه جيوفاني بيرناكيني على متن فولكسفاكن بولو جي تي آي لفريق ‏‏"اوتوتيك موتور سبورت" ‏في المركز الرابع.، كما حقق المتسابق القطري عبد العزيز الكواري مع ملاحه الايرلندي جيمس فولتون على متن ‏سيارة فولكسفاكن بولو المركز الخامس ‏
واجتاز المشاركون يوم أمس مراحل وعب المشرب (15.32 كم) والوعب (15.33 كم) وأم بركة (21.38 كم) وتم تكرار المراحل ‏الثلاث ذاتها في فترة ما بعد الظهر وذلك بعد عودة الفرق إلى صالة لوسيل متعددة الاستخدامات لاجراء الصيانة ‏وإصلاح الأعطال، ‏وتحتتم اليوم منافسات الرالي.‏
‎ ‎الترتيب العام بعد المرحلة الأولى (الاستعراضية)‏
‏- الأول: مادس أوستبيرج (النرويج) وملاحه باتريك بارث (السويد)على متن شكودا فابيا بزمن 4.37.6 دقائق.‏
‏- الثاني: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا بزمن 4.38.4 د.‏
‏- الثالث: عبدالله الرواحي (عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن4.40.2 د.‏
‎‏- الرابع: ناصر العطية (قطر) وملاحه جيوفاني بيرناكيني (بولندا) على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.40.9 ‏د.‏
‎‏- الخامس: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.45.0 د.‏
‏- السادس: خالد السويدي (قطر)وملاحه روس ويتوك (بريطانيا) على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.50.0 د. ‏
‏- السابع: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 بزمن 4.50.2 د. ‏
‏- الثامن : أحمد خالد (لبنان) وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.01.6 د.‏
‏- التاسع: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 بزمن 5.02.8 د.‏
- العاشر: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن فورد فييستا بزمن 5.07.4 د.‏
‏- الحادي عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن)على ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.14.5 د.‏
‏- الثاني عشر: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.15.0 د.‏

MENAFN02022024000072011014ID1107803340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث