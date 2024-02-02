عيون السائقين الأردنيين تتجه إلى لقب ميرك 2 في رالي قطر

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- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تصدر السائق شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، بطولة الشرق الأوسط "أم إي آر سي 2" (ميرك 2) لسيارات الإنتاج، في المرحلة الاستعراضية للرالي في يومه الأول، التي أقيمت على مسار اسفلتي في حلبة أكاديمية لوسيل للكارتينج.
وجاء جويحان في المركز السابع في الترتيب العام، في حين جاء السائق سام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10 بالمركز الثالث في "ميرك 2"، والتاسع في الترتيب العام.
وحل المتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بالمركز الرابع، وفي المركز الحادي عشر في الترتيب العام، وجاء المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 في المركز الخامس، والمركز الثاني عشر في الترتيب العام، وعيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بالمركز العاشر والحادي والعشرين في الترتيب العام.
وتصدر الرالي المتسابق النرويجي مادس أوستبيرج وملاحه السويدي باتريك بارث على متن شكودا فابيا، متقدما بفارق 0.8 ثانية على زميله في الفريق الفرنسي بيار-لوي لوبيه وملاحه لوريس باسكو.
من ناحيته، وبعدما تقاسم العام الماضي لقب بطولة الشرق الأوسط مع العطية، يأمل السائق العماني عبدالله الرواحي مع ملاحه الأردني عطا الحمود في احتلال مركز متقدم في قطر، وحقق العُماني على متن شكودا فابيا لفريق "أوتوتيك" ثالث أسرع توقيت في المرحلة الأولى الإستعراضية.
وحل بطل الشرق الأوسط للراليات الطري ناصر العطية مع ملاحه جيوفاني بيرناكيني على متن فولكسفاكن بولو جي تي آي لفريق "اوتوتيك موتور سبورت" في المركز الرابع.، كما حقق المتسابق القطري عبد العزيز الكواري مع ملاحه الايرلندي جيمس فولتون على متن سيارة فولكسفاكن بولو المركز الخامس
واجتاز المشاركون يوم أمس مراحل وعب المشرب (15.32 كم) والوعب (15.33 كم) وأم بركة (21.38 كم) وتم تكرار المراحل الثلاث ذاتها في فترة ما بعد الظهر وذلك بعد عودة الفرق إلى صالة لوسيل متعددة الاستخدامات لاجراء الصيانة وإصلاح الأعطال، وتحتتم اليوم منافسات الرالي.
الترتيب العام بعد المرحلة الأولى (الاستعراضية)
- الأول: مادس أوستبيرج (النرويج) وملاحه باتريك بارث (السويد)على متن شكودا فابيا بزمن 4.37.6 دقائق.
- الثاني: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا بزمن 4.38.4 د.
- الثالث: عبدالله الرواحي (عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن4.40.2 د.
- الرابع: ناصر العطية (قطر) وملاحه جيوفاني بيرناكيني (بولندا) على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.40.9 د.
- الخامس: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.45.0 د.
- السادس: خالد السويدي (قطر)وملاحه روس ويتوك (بريطانيا) على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.50.0 د.
- السابع: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 بزمن 4.50.2 د.
- الثامن : أحمد خالد (لبنان) وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.01.6 د.
- التاسع: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 بزمن 5.02.8 د.
- العاشر: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن فورد فييستا بزمن 5.07.4 د.
- الحادي عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن)على ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.14.5 د.
- الثاني عشر: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.15.0 د.
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