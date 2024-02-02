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الفحيص يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الفتاة الكويتي في سلة الشارقة

2/2/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة - يبدأ الفحيص حملة الدفاع عن لقب كرة السلة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بمواجهة فريق الفتاة الرياضي الكويتي عند الساعة 10 من صباح اليوم في صالة نادي البطائح بإمارة الشارقة، والتي تستضيف فعاليات البطولة حتى 12 من الشهر الحالي.
وسحبت أمس قرعة الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة كافة، والتي تقام وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، على أن يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.
ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مواجهتي، العاصمة السعودي وغاز الشمال العراقي الساعة 12 ظهرا، تليها مواجهة الثورة السوري والشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
ورحب نائب رئيس لجنة المتابعة الفنية في البطولة أيوب الشكري، بوفود الدول المشاركة، وذلك على هامش الاجتماع الفني، حيث قال في كلمته: "سعداء جدا بحضوركم ونأمل التوفيق والنجاح لجميع الفرق المشاركة، أنتم اليوم في عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، ونسعى لبطولة مثالية".
وشهد الاجتماع اعتراضا من ممثلي فريقي الفحيص والثورة على الأوقات المبكرة لخوض المباريات، حيث اصطدمت محاولاتهم مع الاتحاد العربي لكرة السلة، بتثبيت الأوقات من قبل الجهة المنظمة في إمارة الشارقة.
وطبقا للقرعة، يلتقي الفحيص مع فريق العاصمة السعودي الساعة 2 من مساء يوم غد، والذي يشهد مواجهتي الاهلي البحريني وغاز الشمال العراقي الساعة 10 صباحا، والفتاة الكويتي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.
ويواجه الفحيص يوم بعد غد الاثنين نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء، فيما تفتتح مواجهات اليوم ذاته بمواجهتي الشارقة الإماراتي والأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والثورة السوري مع العاصمة السعودي الساعة 12 ظهرا. ويلعب الفحيص مع الأهلي البحريني الساعة 2 من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي الشارقة الإماراتي مع الفتاة الكويتي الساعة 10 صباحا، وغاز الشمال العراقي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.
وتخضع الفرق المشاركة كافة إلى استراحة يوم الاربعاء المقبل، قبل أن يستأنف الفحيص مشاركته بمواجهة الثورة السوري الساعة 10 من صباح يوم الخميس المقبل، والذي يشهد إقامة مواجهتي الفتاة الكويتي والأهلي البحريني الساعة 12 ظهرا، والعاصمة السعودي مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
ويغيب الفحيص عن مواجهات الجمعة المقبلة، حيث يلعب الثورة السوري مع الأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والعاصمة السعودي مع الفتاة الكويتي الساعة 12 ظهرا، والشارقة الإماراتي مع غاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء، على أن يختتم الفحيص مشواره بمواجهة الشارقة الإماراتي الساعة 12 ظهرا، فيما يلتقي غاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي الساعة 10 صباحا، والأهلي البحريني مع العاصمة السعودي الساعة 2 مساء، وتختتم فعاليات البطولة يوم 12 من الشهر الحالي بإقامة الدورين النهائي والمركز الثالث.
وخاض الفحيص حصة تدريبية مسائية بمشاركة اللاعبات كافة، حيث ارتكزت التدريبات على تخليص اللاعبات من إرهاق السفر، إلى جانب التصويب على السلة لإعادة حساسية التسديد لهن، فضلا عن تطبيق الجمل الدفاعية والهجومية التي يعتزم تنفيذها في المباراة.
ويرأس بعثة شباب الفحيص رئيس النادي أيمن سماوي، إلى جانب الأعضاء، عيسى السلمان وقتيبة عتاوي وأيمن مفيد، والمدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك والمعالج أنس الجراجرة والحكمة إلهام خزنة، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، زينة القراعين ليليانا أبو جبارة، رشا عبده، فرح الشياب والمحترفات الأميركيتان نتاشا كلاود وكريستين بيل، والكونجولية تابييتثا موغنزا. كما تضم البعثة اللاعبات الناشئات، حور القراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور.
ويتنافس حامل اللقب شباب الفحيص على اللقب مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.

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