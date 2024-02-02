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كوريا الجنوبية منافسة النشامى بنصف نهائي كأس آسيا

2/2/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- صعد المنتخب الكوري الجنوبي لنصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة، بربع نهائي البطولة.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بأول مباريات دور الأربعة.

وكان المنتخب الوطني قد تجاوز نظيره منتخب طاجيكستان اليوم بهدف نظيف، ليبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني قد تواجد في المجموعة ذاتها مع المنتخب الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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