كوريا الجنوبية منافسة النشامى بنصف نهائي كأس آسيا

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- Alghad Newspaper) الدوحة- صعد المنتخب الكوري الجنوبي لنصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة، بربع نهائي البطولة.
وعلى ضوء هذه النتيجة، يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بأول مباريات دور الأربعة.
وكان المنتخب الوطني قد تجاوز نظيره منتخب طاجيكستان اليوم بهدف نظيف، ليبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني قد تواجد في المجموعة ذاتها مع المنتخب الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل بهدفين لمثلهما.
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