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الصحة العالمية: وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة

2/2/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أول من أمس، من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس "القرارات التي اتخذتها دول عدة بوقف التمويل للأونروا؛ أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة".
وأضاف "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها مليونان و200 ألف شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات".
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الأونروا تمثل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة.
وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت، أمس، مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نفعلها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".
وأكدت وكالات أممية في بيان مشترك، أن تعليق تمويل الأونروا "أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".-(الجزيرة نت)

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