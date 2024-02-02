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9 أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر

2/2/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي - لحماية شعرنا وبشرتنا، نبحث دائماً عن أفضل المستحضرات والمراهم التي تحتوي على البيوتين المعروف أيضاً باسم فيتامين "B7"، إذ يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحتى الأظافر. إلا أن الخبراء ينصحون بدمج الأطعمة الغنية بالبيوتين في النظام الغذائي كطريقة أكثر طبيعية وفعالية لدعم الصحة العامة بدلا من الاعتماد فقط على المكملات الغذائية.
وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة غنية بالبيوتين، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".
- البيض: يعد مصدراً ممتازاً للبيوتين، حيث يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين "B7" إلى جانب عناصر غذائية حيوية.
- المكسرات والبذور: المكسرات من اللوز والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس مليئة بالبيوتين، وتعد وجبات خفيفة مغذية تسهم في صحة الشعر والجلد.
- البطاطا الحلوة: تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات ومن بينها البيوتين، التي تسهم جميعها في تحسين الصحة العامة للبشرة.
- البقوليات: يوفر العدس والحمص وفول الصويا البيوتين، إلى جانب البروتينات الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الشعر والجلد.
- سمك السلمون: توفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، البيوتين، إلى جانب أحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يوفر فوائد إضافية لصحة الجلد والشعر.
- الأفوكادو: يعد الأفوكادو المليء بالدهون الصحية والفيتامينات والبيوتين، خيارا لذيذا لتعزيز صحة الجلد والشعر.
- منتجات الألبان: يحتوي الحليب والجبن والزبادي على البيوتين، مما يسهم في الصحة العامة.
- الفطر: تحتوي أنواع معينة من الفطر، مثل شيتاكي وبورتوبيلو، على البيوتين، ويمكن تضمينها في مجموعة متنوعة من الأطباق.
- الموز: يوفر مصدراً سريعاً للبيوتين، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى التي تدعم صحة الجلد والشعر.-(العربية نت)

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