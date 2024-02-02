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تنفيذ القرارات.. حينما تعيقه قلة الاجتهاد والتخطيط

2/2/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - قرارات كثيرة لا تتوقف تبقى حبيسة الكلام لدى فئة عديدة من الأشخاص؛ ليكون الواقع لديهم شيئا، والخيال شيئا آخر.
نصطدم أحيانا في الحياة بأشخاص لديهم الأفكار والخطط والمشاريع بل والحلول لأكبر المشكلات، لكنهم مع ذلك يكتفون بالكلام فقط وتظل قراراتهم سجينة أحلام لن تزهر، فما بين ما يقال وما يفعل تفاصيل من الجد والمثابرة والحماس.
القرار من دون اجتهاد وسعي ليس قرارا، يقول عمر (39 عاما)، فمشكلة الأغلبية أنهم يتكلمون أكثر مما ينجزون، ولذلك لا يحققون شيئا، مبينا أن القرارات تتضمن النجاح والإخفاق، الخوف والثقة، لكن الطموح هو المحرك لأدق التفاصيل وهو المشجع في لحظات التعب.
وبحسب عمر، فإن ذروة النجاح أن تكون القرارات منسجمة مع الأفعال وأن يكون الإنجاز هو الدليل على كل ما يقال.
أما ندى (28 عاما)، فتجد أن الأشخاص الذين يتكلمون كثيرا للناس يكون هدفهم الاستعراض ليس أكثر، وهذا ما يجعلهم متعبين، فهم بين أصدقائهم ومعارفهم نجوم بكلماتهم الرنانة وأفكارهم غير التقليدية، لكن في حياتهم الحقيقية ومع أنفسهم ليسوا كذلك.
وتشير إلى أنها تنفر من الكلام لمجرد الكلام، وترى أن كل شيء نريده واقعا يلزمه أن تكون القرارات والأفعال محكومة بالإرادة والتطبيق، أي أن تقرر شيئا وأن تفعل شيئا آخر.
ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الكلام لا يعني شيئا إذا لم يتبعه فعل يؤكده، وأن القرارات بطبيعتها تحتمل الخطأ والصواب، لذا فضروري أن تقترن بالاجتهاد والتخطيط.
ويلفت إلى أن الأشخاص الذين يتكلمون فقط قد يقصدون الاستعراض ليقنعوا الناس بإمكاناتهم وما لديهم من أفكار ومشاريع، وقد يصل بهم الحال إلى استفزاز من حولهم بسبب كلامهم الذي يميل إلى الكذب في بعض الأحيان، لكن دون أن يقصدوا ذلك.
ويرى أن مثل هذه الشخصيات تعاني من نقص ما في نشأتها، فتلجأ لهذا الأسلوب وللقرارات الوهمية التي لا تخرج عن نطاق الكلام لترضي ذاتها ولتكسب لفت الانتباه بمنحها قيمة لا تستحقها في الحقيقة.
ووفق مطارنة، فإن قلة الكلام وكثرة الأفعال ميزة الشخص الناجح، وبالتالي تكون الإنجازات خير شاهد على الاجتهاد والمثابرة، وهذا ما يلخص قاعدة "كن قليل الكلام كثير الفعل".
ويوضح مطارنة أن العوائق التي نعيشها اليوم سببها كثرة "القيل والقال" من دون نتائج، ولذلك فإن الشخص الذي يتكلم ولا يفعل ويقرر ولا ينفذ سيخسر العلاقات من حوله مع الوقت.
وبدورها، ترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم "قد يكون لدينا خطط وقرارات كبيرة، لكن نعجز دائماً عن التنفيذ، والواقع أن جدوى أي قرار تكمن في صحة تنفيذه".
وتضيف أن القرار الفعال يتطلب أفعالاً وسلوكاً معيناً من جميع من يتعلق بهم القرار، وفي حال الحاجة إلى أداء أعمال بعينها، ينبغي التنفيذ بشكل صحيح لتحقيق النتائج الأفضل للقرار.
والتنفيذ هو وضع القرار موضع التطبيق بإلزام شخص أو أشخاص معينين بأداء مهام محددة في وقت معين ولفترة زمنية محددة باستخدام إمكانات محددة.
ووفق إبراهيم، يظل القرار هدفاً نظرياً حتى يتم تنفيذه عملياً وتحويله إلى إنجاز ملموس. واتخاذ القرار وتنفيذه عمليتان تكمل إحداهما الأخرى، والقرار الناجح هو الذي يكون تنفيذه جزءاً منه، ويتحقق ذلك من خلال المشاركة الموسعة من قبل جميع من يعنيهم ذلك، ومن خلال النقاش أثناء عملية صنع القرار. وبهذا تتحقق المشاركة المطلوبة والالتزام الفعلي من قبل جميع الأطراف المعنية.
إلى ذلك، بحسب إبراهيم، فإن كل قرار يبنى على توقعات أساسية معينة يجب اختباره بشكل مستمر في ضوء الواقع المعاش، ويتم ذلك من خلال دراسة ردود الأفعال للتأكد من قابلية القرار للتنفيذ في عالم الواقع.
من الحقائق المعروفة أن العمل الجيد هو الذي يقوم على أسس نظرية سليمة، فنحن نضع التصورات والمفاهيم، لكن عند التطبيق نشعر أننا ضحية العجز عن التنفيذ، يجب أن نقارن نسبة القول إلى العمل.
وتنوه إبراهيم لضرورة التركيز على العمل أكثر من القول، فكلما كثر كلامنا عن مشروع ما، يخيل إلينا بعد فترة أنه قد تحقق، لكننا نصطدم بالواقع أن الإنجاز على أرض الواقع أقل بكثير من خططنا وأهدافنا.

MENAFN02022024000072011014ID1107803334

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