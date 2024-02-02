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للأردنيين.. بريطانيا تمنح تأشيرة دخول إلكترونيًا من شباط القادم

2/2/2024 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبلغت بريطانيا يوم أمس الخميس، المملكة رسمياً البدء بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونياً، اعتباراً من ١ شباط ٢٠٢٤.

وأوضحت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتباراً من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وخلال هذه الفترة يتوجب على المواطنين الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحاً، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.

ويشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.

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