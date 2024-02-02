ولي العهد يساند منتخب النشامى أمام طاجيكستان

ولي العهد يساند منتخب النشامى أمام طاجيكستان
التاريخ
2/2/2024 2:27:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- يتواجد ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني برفقة سمو الأميرة رجوة، في المنصة الرسمية بستاد أحمد بن علي في الدوحة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع منتخب طاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا بقطر.
و يطمح المنتخب الوطني لصناعة التاريخ ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى.
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