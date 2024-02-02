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ولي العهد يساند منتخب النشامى أمام طاجيكستان

2/2/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- يتواجد ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني برفقة سمو الأميرة رجوة، في المنصة الرسمية بستاد أحمد بن علي في الدوحة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع منتخب طاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا بقطر.

و يطمح المنتخب الوطني لصناعة التاريخ ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى.

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