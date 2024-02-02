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نشر دراسة“تجريم اغتيال الشخصية بالوسائل الإلكترونية” للدكتور برجس الشوابكة في مجلة علمية أميركية

2/2/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) درج استخدام مصطلح الاغتيال في عمليات القتل المنظمة العسكرية، فالاغتيال بصورة مادية هو التصفية الجسدية للشخص؛ أي قتله أو إزهاق روحه وذلك لأسباب عديدة قد تكون عرقية أو طائفية أو مذبية أو سياسية أو اجتماعية أو شخصية أو غيرها من الأسباب، ولكن نطاق الدراسة للاغتيال هنا مختلف تماماً، حيث يمس موضوعها الأشخاص بصورة معنوية من خلال الاعتداء على كيانهم أو شخصياتهم بقصد اطإقصائها أو تحطيمها دون تصفيتها جسدياً.

وتكمن أهمية هذه الدراسة التي تم نشرها بمجلة علمية أميركية، في بيان ضوابط تجريم اغتيال الشخصية وتحديد عناصره، بعد كشف الستار عن مضمون أفعال الجريمة ومحلها، لرسم الحدود الفاصلة بين ارتكاب جريمة الاغتيال وممارسة الحقوق والحريات الدستورية في الرأي والتعبير، كما تهتم الدراسة بإظهار الملامح التشريعية في المواجهة الجزائية لاغتيال الشخصية، كونها جريمة جديدة في البناء التشريعي على مستوى القانون الجنائي، خاصة وأن هذه الجريمة ذات شق فني؛ يقتصر ارتكابها على استخدام الوسائل الالكترونية.

وتكونت الدراسة من ثلاثة محاور، تعلق المحور الأول بالمدلول القانوني لجريمة اغتيال الشخصية وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام الخدمة المدنية، كما تعلق المحورالثاني باستخدام الوسائل الالكترونية كأساس لتجريم اغتيال الشخصية وهذه الوسائل هي الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات ونظام المعلومات والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، في حين تعلق المحور الثالث بملامح قانون الجرائم الالكترونية في مواجهة اغتيال الشخصية باعتبار أن المساهم بجريمة اغتيال الشخصية فاعل لها من جانب، ومن جانب آخر التوسع في تجريم اغتيال الشخصية لكونها من جرائم الخطر، بالإضافة إلى التشدد في عقوبة جريمة اغتيال الشخصية برفع سقف قيمة الغرامة.

وتوصّلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت في انفراد التشريع الأردني على مستوى العالم بتجريم اغتيال الشخصية ولكن باستخدام الوسائل الإلكترونية فحسب، حيث غلب الطابع التقني على بنيان جريمة اغتيال الشخصية؛ مما جعل الكشف عن حدودها أمراً صعباً، في ظل ضبابية أركان الجريمة وغموض عناصرها، مع توجه المشرع نحو التوسع في التجريم بإطلاق مدلول أفعال الاغتيال دون تحديد محله من الأشخاص المستهدفين معتبراً بذلك الاغتيال من جرائم الخطر.

وفي الختام، توصي الدراسة بإعادة صياغة نص المادة (16) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 لضبط الحدود المادية للتجريم دون إطلاقها على حساب الحقوق والحريات الدستورية المتعلقة بالرأي والتعبير، وحذف جزئية المساهمة والاشتراك الجرمي من النص السابق كونها معالجة في المادة (27) من هذا القانون، وتقليص المسافة بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة المقررة في عقوبة الاغتيال، مع امكانية قيام المشرع الأردني بتجريم إغتيال الشخصية في النصوص التقليدية من قانون العقوبات لتصور وقوع الاغتيال بالطرق العادية وذلك دون المساس بحقوق الصحافة والنشر والنقل المهني للأخبار أو تقييد حرية الإعلام.

MENAFN02022024000072011014ID1107803330

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