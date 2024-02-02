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الخصاونة يهنىء المنتخب الوطني بتأهلهم لنصف النهائي الآسيوي

2/2/2024 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم، بتأهلهم إلى نصف نهائي بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة، بعد فوز منتخبنا اليوم على منتخب طاجكستان.
وقال رئيس الوزراء في تغريدة على موقع (إكس) "هذا يومٌ خالد في ذاكرة الكرة الأردنيَّة، سطَّره منتخب النَّشامى بوصوله إلى نصف النِّهائي الآسيوي، بأداء رجولي ملؤه الإرادة والعزيمة".
وختم الخصاونة: ألف مبروك لنا جميعاً، وأسعدتم الأردن بكلِّ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيَّماته.--(بترا)

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