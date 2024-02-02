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ليف: الهجوم على القوات الأميركية قرب الحدود الأردنية حرب بالوكالة لصالح إيران

2/2/2024 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- وصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، الهجمات على الجنود الأميركيين في موقع متقدم على الحدود الأردنية السورية بـ"المؤسفة جداً وغير المقبولة"، رافضة الحديث عن طبيعة الرد الأميركي، بقولها "هذا جزء مهم من الحرب بالوكالة من قبل إيران، ومدعوم منها، ولن أخمن توقيت ومكان الرد، لكنه سيكون في الزمان والمكان اللذين تختارهما الولايات المتحدة".
وقالت ليف، خلال إيجاز صحفي رقمي، أول من أمس، شاركت "الغد" فيه، "إن الهجوم غير مقبول، وإن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن هو من سيقرر مسار العمل في هذا الأمر تحديدا".
وأشارت إلى أن ضمان عدم اتساع نطاق الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يعد هدفا معقدا جداً، نظراً إلى الأفعال المهددة للاستقرار من قبل وكلاء إيران في المنطقة.
وتابعت أن من أبرز الأولويات اليوم للإدارة الأميركية، إنهاء الصراع في فلسطين، وبناء طريق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأوضحت أنه، ومنذ أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أجرت زيارات عدة لإسرائيل والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات مستمرة بشكل كبير حتى اليوم من أجل ضمان إنهاء هذا الصراع، مؤكدة تركيز الإدارة الأميركية في هذه اللحظات بشكل كامل على تحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة، وهذا يعني العمل مع جميع الشركاء على زيادة المساعدات التي تصل إلى سكان القطاع، والحث على اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين، و"الضغط بقوة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن وفوري".
وأوضحت ليف أنه "من المهم للإدارة الأميركية ضمان عدم تكرار أحداث السابع من تشرين الأول مرة أخرى، ليس فقط للإسرائيليين بل للفلسطينيين أيضا"، في إشارة إلى الجهود المبذولة للحيلولة دون توسع الصراع، مؤكدة أن العمل جار بشكل مكثف مع الشركاء لبدء العمل الشاق المتمثل في إنشاء طريق إلى الدولة الفلسطينية.
وقالت ليف "إن إنشاء طريق إلى الدولة الفلسطينية هو الطريقة الوحيدة لخلق سلام طويل الأمد لن يفيد الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل المنطقة بشكل عام".
وأضافت "أن الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى تجاه هذه المنطقة، وإيجاد طريق أفضل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فيها"، مؤكدة رفض بلادها رفضا قاطعا لتهجير سكان غزة من القطاع، وضمان عدم تحقيق ذلك.
وحول تعليق دول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قالت ليف إن البعثة مخصصة للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك في غزة أو الضفة الغربية أو سورية أو لبنان أو فلسطين أو الأردن، مشيرة إلى أن "تورط أعضاء من حماس في الهجمات التي وقعت يوم 7 تشرين الأول، بحاجة إلى جهود كبيرة للتأكد من جوهر الأمر"، مؤكدة أن العمل جار لإجراء تحقيق مستقل بشكل سريع ودقيق.
وأضافت "لم يكن لدينا خيار سوى تعليق تمويلنا الأسبوع الماضي، نظرا لخطورة هذه الادعاءات، لكننا نحن والجهات المانحة الأخرى والأمم المتحدة نعمل بكل سرعة لفهم ماذا حدث للوصول إلى جوهر هذه المشكلة، وكذلك لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وتابعت "من الواضح أننا نتشاور بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية، وكذلك مع الجهات المانحة الأخرى ودول المنطقة، وبالطبع مع أعضاء الكونجرس".
وحول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، قالت ليف "نحن منخرطون بشكل كامل في الجهود المبذولة للتوصل إلى ترتيب لإطلاق سراح الرهائن، لذلك رأيتم أن مدير وكالة المخابرات المركزية كان في أوروبا نهاية الأسبوع الماضي للعمل بشكل مكثف مع شريكتنا مصر، وشريكتنا قطر، وشركائنا الإسرائيليين، لوضع مقترح لتقديمه إلى حماس لبدء صفقة من شأنها أن تشمل أيضا وقفا أو توقفا إنسانيا".
وقالت ليف "إن حركة حماس وإسرائيل تواصلان النظر في مقترحات حول صفقة جديدة محتملة"، موضحة أن الصفقة المحتملة تنص على وقف آخر للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وأضافت "بالطبع سأقول إنني لست على علم بأي إجابات محددة في هذا الوقت، وأعتقد أنها ما تزال قيد الدراسة بشكل كامل".
وفيما يخص هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، أشارت ليف إلى أن تلك الهجمات هي في المقام الأول مدمرة لدول وشعوب الشرق الأوسط، حيث إن هذه البلدان تستفيد موانئها واقتصاداتها بشكل مباشر، وتعتمد على تجارة البحر الأحمر وقناة السويس، وتتأثر بشكل كبير مما يحدث، حيث تعتمد جميع الدول العربية على الشحن من هذه الممرات المائية الحيوية.
وأضافت "هذا الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة فقط، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالصراع بين إسرائيل وحماس، لذا أصبح لدينا تحالف متزايد من الشركاء الذين يمارسون الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية؛ لأن الهجمات تهدد الأمن الغذائي في الأردن ومصر واليمن، حيث إن الملاحة البحرية واقتصاديات هذه الدول تعتمد على ذلك، لأن أي تصعيد سيوثر على سكان المنطقة، وخصوصا الدول المذكورة".
كما عدّت ليف هجمات حزب الله العراقي على القوات الأميركية اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا جديا لكيان الدولة العراقية نفسها.
وأضافت "هذا موضوع نعالجه عن كثب مع الحكومة العراقية ورئيس الوزراء السوداني، وهذه وضعية مستمرة منذ سنوات، وهي مسؤولية الدولة العراقية للتحكم في هذه الميليشيات، وهي ممولة ومسلحة ومدعومة من إيران عبر سنوات، ونود أن نرى ردة فعل لمساءلة ومحاسبة هذه الميليشيات".
وفي ردها على سؤال بشأن الأنباء عن نية إدارة الرئيس بايدن خفض شحنات الأسلحة لإسرائيل، أجابت ليف بالنفي، وقالت إن الإدارة الأميركية لا تفكر في هذا الأمر.
وأشارت إلى وجود "ارتفاع ملحوظ في الأعمال العسكرية المتبادلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وأن حزب الله يتدخل في النزاع، وهذا يمثل اعتداء على الخط الأزرق الذي تتواجد فيه قوات الأمم المتحدة على الحدود".
وقالت ليف "نحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية ونجري مناقشات مكثفة لتفهم طبيعة الأنشطة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وإن الطرفين لا ينويان الدخول بالنزاع بشكل مباشر، ونسعى لإيجاد حل دبلوماسي".

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