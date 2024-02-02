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ورقة سياسات: التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية محليا دون المطلوب

2/2/2024 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- أظهرت ورقة سياسات محلية "أن هنالك حاجة لتوحيد إدارة قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة لضمان النهوض بعملها، وسرعة وتعزيز الاستجابة للأزمات والكوارث المبنية على دارسات المستقبل".
وفي ورقة السياسات الصادرة عن مؤسسة عبد الحميد شومان، نهاية الأسبوع الماضي، فإن "تداعيات التغيرات المناخية السلبية أصبحت تتفاقم سنوياً، وإجراءات التعامل معها محليا لا ترتقي للمستوى المطلوب، مع إهمال موضوع الإنذار المبكر والطوارئ وتفادي الكوارث".
وجاء في الورقة، التي حملت عنوان "نحو نهج تكاملي في إدارة الموارد الطبيعية في الأردن": "ما يزال العمل المناخي في الأردن يراوح مكانه، ولا يتجاوز رسم السياسات والخطط والإستراتيجيات".
ودعت الورقة، التي أعدها الباحثون د.منى هندية، ود.عامر الحمود، ود.أيمن بطاينة، وأفنان العواملة، إلى "توحيد النهج المؤسسي من خلال إدارة واحدة يتسهم في إيجاد مظلة مشتركة ومرجعية موحدة لعمل قطاعات البيئة والمياه والزراعة".
وعلى الرغم من الترابط العضوي بين تلك القطاعات، إلا أن الواقع يشير إلى أن "معظم الحكومات المتعاقبة اتخذت نهجا منعزلا، لا يأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا الترابط".
واستند الباحثون، في رأيهم، إلى أن "عمليات التحليل تشير إلى أنه يتم إنشاء كيانات مؤسسية منفصلة تعنى بوضع سياسات، وخطط استثمارية وخيارات إنمائية لمختلف القطاعات بمعزل عن القطاعات الأخرى".
وذلك الأمر أدى إلى أن "تظل الجهود محدودة وغير كافية ومبعثرة لمواجهة كل هذه التحديات، في الوقت الذي يتبنى فيه العالم المتقدم النهج القائم على الترابط بين نظم المياه والطاقة والغذاء في سياق تعاون عابر للحدود".
ووضعت الورقة جملة من المهام التي ستتولاها الوزارة، المقترح إنشاؤها، مثل "بناء وتعزيز العلاقات، وتفعيل الشراكة، والترابط بين قطاع المياه والطاقة والغذاء، وتنسيق القوانين والأنظمة والتعليمات، وتحديثها بشكل متكامل وشامل للقطاعات الثلاثة".
كما يمكن أن "ترسم الوزارة السياسة العامة لتنمية قطاع المياه والطاقة والغذاء ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، مع تحديد الأولويات فيما بينها، وإعداد خطط طوارئ مبنية على الدراسات والأبحاث العالمية".
ومن بين المهام المقترحة كذلك "متابعة تحقيق الأهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها، من خلال تنمية وترابط القطاعات المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطلقها الجهات المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية".
ولا بد أن تعمل الوزارة على "وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات، والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج، والمشاريع التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات، لضمان اتساق الخطط، والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة".
وعليه، سيفضي هذا التوحيد والتكامل إلى تحقيق "الحد من آثار الأزمات والصدمات وتأثيرها على اقتصاد الدولة، ونوعية الحياة للمواطنين، والوصول إلى معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المجتمعات المحلية"، وفق ما جاء في الورقة.
ويعد "خفض مستويات الفقر والبطالة، وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة"، من بين الأهداف تلك.
وأكدت توصيات الورقة "أن إيجاد وزارة سيادية تضم تحتها قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة سيكون بمثابة المنقذ للتحديات المتنامية، خاصة مع زيادة التهديدات المختلفة".

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