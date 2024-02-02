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معدل نقل الدم يشترط بالمتبرع أن يكون أردنيا أو من حملة وثيقة غزة

2/2/2024 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - عدلت الحكومة أخيرا النظام المعدل لنظام خدمات نقل الدم ومكوناته لسنة 2024 وأرسلته إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته، وفي حال الانتهاء منه يقرأ مع النظام رقم 83 لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديلات، تم تعديل النظام الأصلي بإضافة عبارة و"مكوناته" الواردة في آخر العنوان إلى النظام الأصلي.
وعدلت المادة 2 من النظام الأصلي، حيث ألغت تعريف خدمات نقل الدم والاستعاضة عنها بـ"خدمات نقل الدم ومكوناته"، حيث أوضحت آلية الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
وعدل النظام اسم اللجنة لتصبح "اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم ومكوناته"، وهي اللجنة المشكلة وفق أحكام النظام، كما عرفت التعديلات الكادر الطبي المعالج ليصبح "الكادر الطبي المعالج من الكوادر الطبية والتمريضية المرخصة حسب الأصول."
أما المادة 4 من النظام فتم تعديلها لتصبح: "تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم ومكوناته".
وحول أسس نقل الدم، تم تعديل النص ليصبح: "إعداد أسس الجودة الشاملة لخدمات نقل الدم ومكوناته وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة، إضافة إلى الاطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم ومكوناته لمواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بها."
كما تم تعديل النص في النظام السابق والمتعلق بقطف الدم ليصبح: "يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى، إلا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية أو أي مؤسسة أخرى مرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
واشترط النظام المعدل في المتبرع بالدم "أن يكون أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني أو من يحمل وثيقة أبناء قطاع غزة، وأن يكون لائقا صحيا، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على 65 عام للذكور، أما الإناث فلا يزيد على 55 عاما إذا كان التبرع لأول مرة".
كما اشترط بأن يكون المتبرع "غير ممنوع بصورة مؤقتة أو دائمة من التبرع بالدم".
وأشار النظام إلى أن الدم "يقطف من وريد المتبرع في حقائب خاصة تثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك، بحيث يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص إلى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية؛ للتأكد من خلوه من الأمراض المنقولة عن طريق نقل الدم، فيما يحفظ الدم ومكوناته وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الأمراض، ويتم إتلاف غير الصالح منه.
وأشارت التعديلات إلى أنه "إذا احتاج المريض إلى عملية نقل دم، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الكادر الطبي المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج، بحيث تجري عملية نقل الدم بإشراف الطبيب المعالج، والكادر الطبي المعالج، ويثبت الكادر الطبي المعالج الرقم المتسلسل لوحدة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم".
وفي حال عدم استخدام الدم بعد صرفه خلال 48 ساعة من تحضيره، أشارت التعديلات إلى أنه "يعاد الدم لبنك الدم، وفي حال حاجة المريض لنقل الدم يتم إرسال عينة وطلب نقل جديدين، بحيث يحتفظ بنك الدم بالسجلات الورقية و/أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يحتفظ بطلبات نقل الدم الورقية لمدة لا تقل عن خمس سنوات".
وأوضح النظام المعدل ضرورة إيجاد الإمكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية المنقولة عن طريق نقل الدم، وإصدار التعليمات المتعلقة بسحب الدم العلاجي.
ووفقا للشروط السابقة للمتبرعين، كان النظام السابق ينص على: "أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل. ويتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم، وعدم قطف الدم إلا تحت الإشراف الطبي، إضافة إلى تناسب كمية الدم التي يتم قطفها من المتبرع مع وزنه، وعدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة".
أما فيما يتعلق بشروط التبرع، فكانت تشترط في المتبرع أن يكون لائقا صحيا، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وخاليا من الأمراض التي تنتقل بوساطة الدم، وغير مصاب بأحد الأمراض المزمنة، إضافة إلى يكون "غير مدمن على الكحول او المخدرات، وغير ممنوع بصورة مؤقتة أو دائمة من التبرع بالدم".

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