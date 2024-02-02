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خطط حكومية لتسخير التكنولوجيا في الحفاظ على أمن التزويد المائي

2/2/2024 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تقود الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، اليوم، الاتجاهات الرئيسية في رفع كفاءة المياه، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية لتحقيق الأمن المائي الثابت والمستدام، عبر الاستفادة القصوى من تلك الابتكارات.
وفي ضوء تنامي الدعوات عالميا إزاء ضرورة الاعتراف بقيمة الاستثمار في حلول المياه، أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2040-2023، أن نطاق وحجم التحديات التي يواجهها القطاع المائي في المملكة "يتطلب الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي حيثما كان مجديا".
وفيما اعتبر تقرير صدر، مؤخرا، عن الموقع الدولي "The European Sting" وحمل عنوان "يمكن لهذه التقنيات المتقدمة أن تقودنا إلى مستقبل خالٍ من هدر المياه"، أن التقدم التكنولوجي هو المفتاح لمواجهة التحديات العالمية، أشارت استراتيجية "المياه"، إلى أهمية دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد، فضلا عن توسيع نطاق العمليات التشغيلية والوصول إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.
وفي حين قال التقرير إن الحلول التي تقلل من هدر المياه هي المفتاح لخلق مستقبل أكثر خضرة وإنصافا، اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالمياه للأعوام 2033-2022، مبادرات أكدت ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لبرامج استدامة المياه، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشمل فرصا استثمارية محددة.
بدروها، تعزز الإجراءات التي نصت عليها إستراتيجية القطاع المائي، دور توظيف التكنولوجيا في مختلف مجالات قطاع المياه، وزيادة توظيف التكنولوجيا في تحسين بيانات المياه الجوفية والسطحية.
كما أشارت إلى أن قطاع المياه يتطلب "شراكة قوية مع القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحسين تقديم الخدمات وتطوير التزويد المائي واستخدام المياه المعالجة ورفع الكفاءة في استخدام المياه في القطاعات كافة، وخاصة الزراعة".
ويعاني القطاع المائي من الاعتداءات على المياه، والتي أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، أنها التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة، حيث يعد 80 % من الفاقد المائي "سرقات"، بينما الـ20% هي فاقد إداري من أصل حجم الفاقد الإجمالي وقدره نحو 50 %، وهو "ما يؤثر على حق مواطن آخر بالحصول على حصته المائية، كما أن الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لها تأثير كبير"، بحسبه.
أما رؤية التحديث الاقتصادي، فاقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا في المملكة بنسبة 2 %، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.
وتنص الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، على أنه يقع على عاتق الوزارة، مسؤولية ملحة لتقليل الفاقد من المياه في البنية التحتية لمياه الري، وزيادة إنتاجية مياه الري، والتوسع باستخدام المياه غير التقليدية.
كما منحت الإستراتيجية، أولوية تحقيق رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية.
وتتجه التطلعات الإستراتيجية للقطاع المائي التي شملتها خطة التحديث الاقتصادي للقطاع في العام 2033، للوصول إلى البنية التحتية القوية.
وتجري وزارة المياه والري إجراءات لرفع الوعي بماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تبني تطبيقاته في قطاع المياه مستقبلا، موضحة أن ذلك من أولويات المبادرات التي تقوم بها الوزارة لغايات "نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظفين وتطويرهم، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات في قطاع المياه، بالإضافة إلى تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة".
يشار إلى أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي أقرتها الحكومة، تهدف إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي؛ لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والمياه والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل.
وذلك إلى جانب هدف هذه السياسة، بتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع.

MENAFN02022024000072011014ID1107803324

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