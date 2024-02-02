ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,131 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابا.
وأضافت المصادر ذاتها أن آلاف المواطنين لا زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، و148 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. (وفا)
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