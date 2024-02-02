بوتين: أسلحتنا الحديثة تتفوق على نظائرها لدى الجميع

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة بجميع أنواعها المستخدمة في العملية العسكرية أثبتت جدارتها وتفوّقها على أسلحة "الناتو".



وأضاف خلال منتدى "كل شيء من أجل النصر": "إذا ما قارنّا أسلحة "الناتو" وأسلحة الفترة الأخيرة التي سبقت تفكك الاتحاد السوفيتي، فإن الأولى أقل شأنا من الأخيرة. أما إذا أخذنا أسلحتنا، فمن الواضح أنها تتفوق على جميع نظائرها وهذه حقيقة واضحة. وأعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة".



وأشار بوتين إلى أن منظومة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير" على سبيل المثال تحظى بطلب وشعبية كبيرين في أسواق الأسلحة الدولية، ويتهافت الجميع لشرائها كما لو أنها "فطائر ساخنة". (روسيا اليوم)



وأكد أن أسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة الانقلاب، يهدفون إلى إطالة أمد النزاع.



وقال: "الجميع هنا يعملون لصالح شبابنا الذين يقاتلون على الجبهة ضد النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة الانقلاب، بينما يوجههم سادتهم نحو روسيا، ويستخدمونهم أداة لإطالة أمد النزاع".