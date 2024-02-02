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هنية والنخالة: أي مفاوضات يجب أن تفضي لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

2/2/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الأخير تواصل اليوم مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن مبادرات إنهاء العدوان على غزة.
وأضاف المكتب -في بيان- أن هنية والنخالة أكدا ضرورة أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال كل متطلبات الحياة إلى شعبه.-(وكالات)




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